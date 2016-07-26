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新界租盤｜元朗新樓$9300成交！6名內地生夾租四房
1 小時前
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新界租盤｜元朗新樓$9300成交！6名內地生夾租四房
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瑧頤7月份累錄14宗租賃成交，平均實用呎租約36元。(資料圖片)

正值暑假租務旺季，多個新界屋苑接連錄得租賃成交，不論開放式至四房單位都各有捧場客！

瑧頤實用呎租約40

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，新晉新盤一向受追捧，元朗瑧頤7月份累錄14宗租賃成交，平均實用呎租約36元。瑧頤高層A6室，實用面積 約230方呎，屬開放式間隔，經議價後以9,300元租出，實用呎租約40元。

租客為年青人，心儀屋苑樓齡新，會所設施齊全，加上租金相宜，睇樓一日即爽快決定租入上址。業主於2019年7月以約423萬元一手買入單位，現租出單位租金回報約2.6厘。

小情侶即睇即租粉嶺牽晴間

中原地產粉嶺牽晴間分行經理呂學維指，粉嶺牽晴間9座高層E室，實用面積約385方呎，兩房間隔，以11,500元獲承租，實用面積平均呎租約30元。

新租客為一對小情侶，見單位價錢合理，屬高層開揚，於睇樓時立即決定租入單位，怕遲決定更少選擇。據了解，業主於1998年以181萬元購入單位，是次租出單位可享約7.6厘租金回報。

愉景新城業主享約8厘回報

利嘉閣地產皇牌屋苑愉景新城分行經理陳敏生稱，荃灣愉景新城11座中層C室，實用面積約493方呎，屬兩房間隔，外望樓景，以14,500元租出，折合實用面積呎租約29元。

據悉，業主於2009年4月以約218萬元購入單位，現租出可享租金回報率約8厘。陳敏生補充，屋苑目前有約19個租盤提供，月租叫價由14,800元起。

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愉景新城目前有約19個租盤提供，月租叫價由14,800元起。(資料圖片)

3名內地中大女學生合租粉嶺中心

內地學生近期成為租賃市場重要客源，中原地產粉嶺中心分行首席分區營業經理張曼筠透露，粉嶺中心B座中層06室，實用面積約535方呎，三房間隔，議價後以13,500元獲承租，實用面積平均呎租約25元。

新租客為3名內地女學生，新學年將於中大升學，即以先付一年租金形式，租入單位方便上學。據了解，業主於1991年以160萬元購入單位，是次租出可享約10厘租金回報。

大圍名城套四房37000元租出

中原地產沙田豪宅大圍站盛薈分行經理莊鈞雄表示，大圍名城1期1座高層NC室，實用面積約959方呎，四房連套房間隔，以37,000元租出，實用平均呎租近39元。

新租客為6名內地學生，為方便新學年於本地升學而合租單位。據了解，業主則於2011年以1,135萬元購入單位，是次租出單位可享約3.9厘租金回報。

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6名內地學生為方便新學年於本地升學而合租名城四房。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新界租盤｜元朗新樓9300成交！6名內地生夾租四房-278919
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