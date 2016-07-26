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新盤消息｜九龍爆搶客戰！利奧坊．曦岸及凱岸推貨周六賣
1 小時前
新盤消息｜九龍爆搶客戰！利奧坊．曦岸及凱岸推貨周六賣
九龍區掀新盤搶客戰，其中恒基地產(012)大角咀利奧坊．曦岸公布最新8號價單，涉51伙。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，包括18伙兩房、18伙一房及15伙開放式單位，扣除最高5%優惠，折實售價由521.265萬至1,159.855萬元，折實呎價介乎23,618元至28,155元。
同時上載全新銷售安排，將於本周六(24日)發售16伙，當中包括7伙兩房、3伙一房及6伙開放式單位，折實售價由521.265萬至1,159.855萬元，折實呎價介乎26,393元至28,084元。
利奧坊．曦岸至今累售348伙，佔可發售單位397伙近88%，套現近22億元。
利奧坊．凱岸發售9伙
另外，利奧坊．凱岸亦上載全新銷售安排，加推9伙於本周六(24日)發售，當中包括1伙兩房、6伙一房及2伙開放式單位，扣除最高10%優惠，折實售價介乎543.06萬至1,188.63萬元，折實呎價由26,268元至29,083元。
利奧坊．凱岸至今累售428伙，估可售單位442伙近97%，套現逾28億元。
發展商指，「利奧坊」系列累售1,224伙，佔可發售單位1,287伙約95%，套現逾70億元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜九龍爆搶客戰！利奧坊．曦岸及凱岸推貨周六賣-276676