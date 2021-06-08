地產
新盤消息｜何文田VAU RESIDENCE最快周四開價 料推50伙
2021-06-08
新盤消息｜何文田VAU RESIDENCE最快周四開價 料推50伙
九龍新盤出擊在即，萬科香港何文田VAU RESIDENCE最快本周四公布首張價單。萬科香港執行執事周銘禧表示，首張價單預計最少涉50伙，盼涵蓋不同戶型，定價會參考同區一、二手價錢。他稱，不排除將接種新冠肺炎疫苗優惠加入首張價單內，最快本周末前接受認購登記。項目設有三個無改動交樓標準示範單位，包括開放式、一房及兩房戶型，示範單位將於明日率先開放予集團旗下VIP參觀，最快本周四(10日)正式對外開放參觀。
項目引進創新無接觸技術
周銘禧指，為配合大眾著重公眾衛生要求，項目特別採用創新無接觸進出項目，引進無接觸技術，如住宅大樓出入口設自動開關大門、升降機備有「無觸感應按鈕」等。
設面積逾4000方呎會所
VAU RESIDENCE住客會所室內外面積逾4000方呎，提供多項設施，包括宴會廳、健身室、戶外燒烤場、多用途共享空間及兒童遊樂場等。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜何文田vau-residence最快周四開價-料推50伙-271075