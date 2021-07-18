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新盤消息｜屯門上嵐加推13伙 折實呎價撲兩萬
2 小時前
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屯門上嵐建灝地產鄭智荣價單加價
新盤消息｜屯門上嵐加推13伙 折實呎價撲兩萬
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屯門上嵐加推13伙，折實售價由514.61萬元起。

建灝地產屯門新盤上嵐上周六起正式接受認購登記，截至昨日晚上8時，共錄逾360個認購登記，隨即加推第2號價單，涉13伙，續獲最高16%折扣優惠，折實售價由514.61萬元起，折實平均呎價約19,541元。

建灝投資部經理鄭智荣指，是次共推13伙一房間隔標準單位，實用面積由265方呎至290方呎，折實售價由514.61萬元至569.27萬元，最低折實售價為3樓G單位，實用面積265方呎，扣除最高16%折扣優惠後，折實售價為514.61萬元。是次大部分單位屬高層單位及享開揚景觀，撇除樓層及景觀等因素後，即加價約1%至2%，倘反應良好，短期內或推出新一張價單。

發展商上周四推出首張價單，涉50伙，扣除最高16%折扣優惠，折實售價由450.18萬至538.07萬元，折實呎價介乎16,988元至18,925元，折實平均呎價18,388元，即是次價單折實平均呎價19,541元，已加價約6.3%。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜屯門上嵐加推13伙-折實呎價撲兩萬-276465
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