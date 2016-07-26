新盤消息｜屯門上嵐加推16伙 折實均價突破2萬

新界上車盤受市場有追捧，發展商再加推單位應市。建灝地產屯門上嵐今日公布3號價單，涉16伙，維持最高16%折扣優惠，折實售價由554.61萬元起，折實平均呎價20,334元，較上張價單19,541元，高4.1%；較首張價單18,388元，加價約10.6%。
集團投資部經理鄭智荣表示，今批主要為中高層單位，扣除景觀、樓層等因素，則較上張價單加價約2%至3%。
新加推的16伙實用面積由285至290方呎，全屬一房間隔，折實售價由554.61萬至599.8萬元，折實呎價介乎19,339元至20,827元。最低售價為10樓E單位，實用面積285方呎，折實售價554.61萬元，折實呎價19,460元。
鄭智荣指，最快日內公布銷售安排，料大機會於本周日(25日)首輪銷售已推出的3張價單單位，即共79伙。截至昨晚8時，項目累收逾450票，以79伙計超額逾4.6倍，預計本周五(23日)截票。
會所連園林綠化空間共逾6250方呎
上嵐提供約20項會所及住客共享空間設施，室內會所「Club Skye」、住客共享空間 「The Patio」、「Chill Fit」、「Skye Top」及園林綠化空間面積合共逾6,250方呎。其中位於 2 樓的空中舒展運動區「Chill Fit」採半開放式設計，部分地面以橡膠地墊鋪砌，設有多個運動區間，包括訓練柔軟度的「The Asana」、提供高強度訓練的「The Power」、著重重力訓練的「The Strength」及「The Punch」等。至於設於天台的「Skye Top」備有天際燒烤園「Skye Grill」、天際雅座「Skye View」等區域。
中原方啟明：料入伙後租金回報約3厘
中原地產高級資深營業董事方啟明表示，市場剛性需求龐大，上嵐全屬一房細單位，正好附合市場需要，且開價吸引。近期屯門區二手樓價屢創新高，600萬元以內放盤十分短缺，基本上要到三、四綫屋苑才有此銀碼供應。上嵐折實樓價集中於450萬元至600萬元，價錢吸引，預計銷情熱烈可「一Q清枱」。據公司客源分布統計，用家約佔八成，當中大部份屬屯門、元朗、天水圍等同區及鄰近地區買家，主要是年青上車客及分支家庭。投資收租人士比例約佔兩成。由於項目位置便利，周邊配套完善，租務市場需求大，除可吸引年青人外，預計亦會吸引附近的醫護人員、大學生及教職員等租住，料入伙後呎租可達50元，租金回報約3厘。
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