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新盤消息｜西灣河THE HOLBORN加推23伙周五開賣
1 小時前
新盤消息｜西灣河THE HOLBORN加推23伙周五開賣
市區新盤積極推出單位應市，恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN昨(19日)首輪發售128伙，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，當中開放式單位售出22伙，佔可發售的開放式單位近90%。最新上載次輪銷售安排，加推23伙於本周五(24日)以先到先得形式發售。
23伙包括5伙一房及18伙開放式單位，實用面積由220至260方呎，扣除最高6%折扣優惠後，折實售價由593.14萬至819.022萬元，折實呎價介乎25,860元至31,617元，整批單位折實總值約1.55億元。
最低售價為B座6樓B8單位，實用面積224方呎，開放式間隔，折實售價593.14萬元，折實呎價26,479元。
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