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新盤消息｜西灣河THE HOLBORN加推23伙周五開賣
1 小時前
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樓市樓價一手新盤THE HOLBORN西灣河恒基地產首輪銷售韓家輝加推次輪銷售
新盤消息｜西灣河THE HOLBORN加推23伙周五開賣
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韓家輝(左)稱，THE HOLBORN於本周五(24日)發售的23伙，包括5伙一房及18伙開放式單位。

市區新盤積極推出單位應市，恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN昨(19日)首輪發售128伙，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，當中開放式單位售出22伙，佔可發售的開放式單位近90%。最新上載次輪銷售安排，加推23伙於本周五(24日)以先到先得形式發售。

23伙包括5伙一房及18伙開放式單位，實用面積由220至260方呎，扣除最高6%折扣優惠後，折實售價由593.14萬至819.022萬元，折實呎價介乎25,860元至31,617元，整批單位折實總值約1.55億元。

最低售價為B座6樓B8單位，實用面積224方呎，開放式間隔，折實售價593.14萬元，折實呎價26,479元。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜西灣河the-holborn加推23伙周五開賣-285609
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