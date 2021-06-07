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新盤消息｜西營盤藝里坊．1號現樓加推11伙 周五開賣
2021-06-07
新盤消息｜西營盤藝里坊．1號現樓加推11伙 周五開賣
港島新盤出擊吸客，恒基地產(012)西營盤藝里坊．1號上載全新銷售安排，現樓加推11伙於本周五(11日)發售，當中包括7伙一房戶及4伙開放式單位。最高3%折扣優惠，折實售價由約748.36萬至約1,052.74萬元，折實呎價介乎29,761元至37,682元。
最低售價為23樓H單位，實用面積224方呎，開放式間隔，折實售價約748.36萬元，折實呎價33,409元。最低呎價為9樓F單位，實用面積301方呎，一房間隔，折實呎價29,761元，折實售價約895.8萬元。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，藝里坊．1號自現樓推售以來屢獲好評，最近更勇奪2020年度「優質建築大奬」- 香港住宅項目 (單幢建築物)。項目至今累售187伙，套現逾16.3億元。另藝里坊．2號至今累售211伙，佔可發售單位240伙近88%，套現近16.2億元，其中兩房將近售罄，僅餘一伙頂層兩房單位。藝里坊系列至今共售出398伙，合共套現逾32.5億元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜西營盤藝里坊．1號現樓加推11伙-周五開賣-270949