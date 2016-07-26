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新盤消息｜青衣薈藍提價加推32伙 折實均價2.21萬
22 分前
新盤消息｜青衣薈藍提價加推32伙 折實均價2.21萬
新界上車盤積極搶客，宏安地產(1243)青衣薈藍最新加推第3號價單，涉32伙，全屬開放式單位，維持最高15%折扣優惠，折實售價由425.3萬元起，折實平均呎價22,108元，較2號價單的21,361元，加價約3.5%。
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今批32伙實用面積由203至207方呎，折實售價由425.3萬至474.1萬元，折實呎價介乎20,951元至23,355元。
最低售價為3樓A07室，實用面積203方呎，折實售價425.3萬元，呎價20,951元；最高售價為16樓A09室，實用面積203方呎，折實售價474.1萬元，折實呎價23,355元。
執行董事程德韻日前表示，部署本周六(14日)進行首輪銷售，而薈藍至今已推出3張價單，合共128伙。
薈藍提供320伙，標準樓層戶型為開放式及一房間隔，主打開放式單位，佔252伙，實用面積介乎203至215方呎。一房單位佔28伙，實用面積介乎256至257方呎。另設特色單位，佔40伙，實用面積介乎181至257方呎；預計關鍵日期為明年12月底。
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