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新盤消息｜青衣薈藍會所面積逾7000方呎 有室外草地露營區及電競室
2021-06-03
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樓市樓價一手新盤薈藍青衣宏安地產會所hygge
新盤消息｜青衣薈藍會所面積逾7000方呎 有室外草地露營區及電競室
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Club Hygge總面積逾7,000方呎，提供多項設施，當中特設室外草地露營區「Glamping」及電競室「Game Lab」。

宏安地產(1243)青衣薈藍目前待批預售樓花同意書，發展商公布會所正式命名為「Club Hygge」，以北歐風格「hygge」為主題，hygge丹麥語代表溫暖、舒適的意思。

Club Hygge總面積逾7,000方呎，設施以健康生活作主題，當中特設室外草地露營區「Glamping」及電競室「Game Lab」。Glamping可放置帳篷及各式各樣營具；Game Lab則設置多部電競級電腦及一系列專業電競設備，如電競椅和電競裝置。

此外，會所亦提供多項設施，包括帶氧運動及重力訓練兼備的室內健身區「Gym Studio」、讓人盡享私密空間的閱讀區「The Reader」、與朋友體驗派對時光的戶外燒烤區「Grill Park」，以及多功能室「Feast」等。

薈藍提供320伙，標準樓層戶型為開放式及一房間隔，主打開放式單位，佔252伙，實用面積介乎203至215方呎。一房單位佔28伙，實用面積介乎256至257方呎。另設特色單位，佔40伙，實用面積介乎181至257方呎。

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薈藍會所以北歐風格「hygge」為主題，hygge丹麥語代表溫暖、舒適的意思。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜青衣薈藍會所面積逾7000方呎-有室外草地露營區及電競室-270546
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