地產
新盤消息｜青衣薈藍獲批預售 外到內打造智能大廈
5 小時前
新盤消息｜青衣薈藍獲批預售 外到內打造智能大廈
新界區將有全新盤應市，宏安地產(1243)青衣薈藍已待批預售樓花同意書，目前正部署銷售安排，短期公布最新部署。
執行董事程德韻表示，項目設計的核心理念以現代化科技產品締造具備環境、便捷及健康的理想家居生活。關於環保設計，薈藍會所及公共空間將引進多款環保節能產品，如自動感應開關智能燈具、太陽能蓄電照明系統和自動灑水系統。住宅單位內窗戶更配備高效能雙層中空輻射鍍膜玻璃，智能電錶更可協助監察住宅單位用電情況。
至於薈藍的便捷設計更由外到內全面涵蓋，公共空間將設置二維碼進出系統、無接觸開門系統、無接觸升降機按鈕及智能信箱。項目的停車場配備智能車輛識別系統、免觸式車輛出入系統及電動車充電電位。此外，住宅單位配備智能門鎖及無線快速充電器。俱備以上三大特色的便捷設計能令住戶以無接觸式方法進出大廈及停車場之餘，住戶更能夠享受現代化便捷的生活環境。
相關新聞：新盤消息｜青衣薈藍會所面積逾7000方呎 有室外草地露營區及電競室
物業發展部營業及市務副經理陳永盟稱，集團在項目設計上特意注入健康生活設計元素Smart Air，項目地面大堂及會所設有由香港科技大學研發及專利的NCCO氧聚解空氣淨化系統、垃圾房配備生化氧過濾系統及停車場設有智能通風系統，以提升公共空間的空氣質素。
薈藍提供320伙，標準樓層戶型為開放式及一房間隔，主打開放式單位，佔252伙，實用面積介乎203至215方呎。一房單位佔28伙，實用面積介乎256至257方呎。另設特色單位，佔40伙，實用面積介乎181至257方呎。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜青衣薈藍獲批預售-外到內打造智能大廈-277879