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新盤消息｜680萬進駐何文田！芳菲首推30伙
21 分前
新盤消息｜680萬進駐何文田！芳菲首推30伙
九龍單幢新盤開價！協成行發展何文田芳菲公布首張價單，涉30伙，提供最高10%折扣優惠，折實售價由680萬元，折實平均呎價26,139元。
高級項目經理陳婉霞表示，首批單位屬「貼市超值價」，定價已參考九龍核心區項目售價。項目本周六(24日)正式對外開放示範單位及接受認購登記，預計下周公布銷售安排。
首批30伙包括14伙一房及16伙兩房，實用面積由286至465方呎。折實售價由680萬至1,355萬元，折實呎價介乎23,188元至29,140元。
一房入場單位為2樓B室，實用面積286方呎，折實售價680萬元，折實呎價23,776元。兩房入場單位為3樓C室，實用面積410方呎，折實售價960萬元，折實呎價23,188元。
發展商提供備用一按付款計劃，樓價1,000萬元以下可承造最高九成按揭，1,000萬元以上可承造最高八成半按揭。
較同區新盤首批賣貴逾6%
翻查資料，同區鄰近新盤、上月10日推出的萬科香港VAU RESIDENCE首批50伙折實平均呎價24,519元，即芳菲較其高約6.6%。
芳菲樓高26層，提供71伙，戶型涵蓋一房至兩房，分別佔24伙及43伙，實用面積由286至481方呎；另備4伙連平台或天台的特色單位，實用面積則由377至742方呎，預計關鍵日期為明年9月30日，樓花期約13個月。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤消息｜680萬進駐何文田！芳菲首推30伙-276987