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新盤登場｜提供1224伙！天水圍Wetland Seasons Bay料月內獲批預售
2021-06-10
新盤登場｜提供1224伙！天水圍Wetland Seasons Bay料月內獲批預售
踏入下半年，發展商積極推進開盤大計，新界西迎來「千伙新盤」登場！新鴻基地產(016)天水圍濕地公園項目第一期命名為Wetland Seasons Bay，預計分三期發展，合共提供1,998伙。副董事總經理雷霆表示，第一期涉1,224伙，預計最快月內獲批預售樓花同意書，將隨即推售。
雷霆指，集團下半年計劃推售元朗站項目The YOHO Hub、北角海璇第二期；而PARK YOHO最後一期第8座及何文田Prince Central將以現樓形式推售。他續指，今年上半年一、二手均有交投活躍，相信憧憬下半年新冠肺炎疫情緩和及與內地恢復通關，相信增強市民入市信心。
毗鄰輕鐵濕地公園站 提供3萬方呎商舖樓面
代理總經理胡致遠稱，Wetland Seasons Bay第一期由6座9至10層高低密度住宅大樓，以及10座6層高的別墅組成，單位間隔涵蓋開放式至四房，當中七成為兩房或以下，三成為三房或以上，預計關鍵日期為明年6月30日，即樓花期約一年。他又稱，Wetland Seasons Bay毗鄰輕鐵濕地公園站，交通相當方便，並提供約3萬方呎商舖樓面，較Wetland Seasons Park的2萬方呎，多出50%。
另外，他透露Wetland Seasons Park第一至三期至今合共售出約95%單位，餘貨將與Wetland Seasons Bay一併推售。
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