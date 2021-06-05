新盤票王｜柏傲莊III今首輪賣331伙　大手客豪擲1億掃6伙

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III今日首輪銷售331伙，昨公布錄共27,143個認購登記，再創97後「新盤票王」紀錄。最高20%折扣優惠，首輪單位折實售價由674.8萬元起，折實呎價17,779元起。據記者現場所見秩序良好，場面熱鬧。市場消息指，截至早上11時半已沽清A1節可供發售的77伙。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行出席率高見七成至八成，用家及投資者比例達8比2，有大手客連購6伙，以折實價計涉資近1億元。他料項目入伙後呎租可達50元至55元，收租回報理想。客源方面，五成來自新界區，九龍及港島分別各佔三成及兩成，估計今日首輪推售331伙可「一Q清枱」，料發展商加推單位時加價約3%至5%亦可被市場接受。他稱，本月一手市場熱鬧，接連有新盤準備推出，料本月一手成交可達2,500宗。
新世界發展營業及市務總監黃浩賢表示，A1組出席率逾八成，四房單位最先沽清，暫錄27組大手買家。其中一組斥約5,000萬元購4伙，包括1伙四房、2伙兩房及1伙一房單位；另一組則買入1伙四房及2伙兩房單位，涉資約4,300萬元。
黃浩賢稱，由於市場反應熾熱，預計最快明日與港鐵商討加推單位應市，價錢有機會調整，強調定價合理，而大四房單位及高層特色單位稍後會以招標形式推售。
對於再創97後「新盤票王」紀錄，他指喜出望外，感謝市民支持，自去年10月開售柏傲莊第一期，9個月內速沽2,103伙。他認為現時市場健康，以用家主導，新冠肺炎疫情將購買力冰封，現時經濟復甦釋放購買力，留意到是次錄新舊客各佔一半，預期樓市健康發展。
柏傲莊III是次首輪銷售以單日形式進行揀樓，將分為3節時段，A1節為大手客時段，每組客可購買2伙至4伙指定單位，而其中1伙為三房或四房單位。A2節每組客可購入1伙至4伙指定單位，其中一伙為三房或四房戶。B節時段每組客可購買1至2伙指定單位。以上A1及A2節餘下單位將撥入下一節時段。