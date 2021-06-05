Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
新盤票王｜柏傲莊III今首輪賣331伙　大手客豪擲1億掃6伙
2021-06-05
#Hashtags
樓市樓價一手新盤柏傲莊大圍新世界發展港鐵黃浩賢新盤票王首輪銷售大手客
新盤票王｜柏傲莊III今首輪賣331伙　大手客豪擲1億掃6伙
news-images
黃浩賢表示，柏傲莊III A1組出席率逾八成，四房單位最先沽清，暫錄27組大手買家。

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III今日首輪銷售331伙，昨公布錄共27,143個認購登記，再創97後「新盤票王」紀錄。最高20%折扣優惠，首輪單位折實售價由674.8萬元起，折實呎價17,779元起。據記者現場所見秩序良好，場面熱鬧。市場消息指，截至早上11時半已沽清A1節可供發售的77伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行出席率高見七成至八成，用家及投資者比例達8比2，有大手客連購6伙，以折實價計涉資近1億元。他料項目入伙後呎租可達50元至55元，收租回報理想。客源方面，五成來自新界區，九龍及港島分別各佔三成及兩成，估計今日首輪推售331伙可「一Q清枱」，料發展商加推單位時加價約3%至5%亦可被市場接受。他稱，本月一手市場熱鬧，接連有新盤準備推出，料本月一手成交可達2,500宗。

新世界發展營業及市務總監黃浩賢表示，A1組出席率逾八成，四房單位最先沽清，暫錄27組大手買家。其中一組斥約5,000萬元購4伙，包括1伙四房、2伙兩房及1伙一房單位；另一組則買入1伙四房及2伙兩房單位，涉資約4,300萬元。

黃浩賢稱，由於市場反應熾熱，預計最快明日與港鐵商討加推單位應市，價錢有機會調整，強調定價合理，而大四房單位及高層特色單位稍後會以招標形式推售。

對於再創97後「新盤票王」紀錄，他指喜出望外，感謝市民支持，自去年10月開售柏傲莊第一期，9個月內速沽2,103伙。他認為現時市場健康，以用家主導，新冠肺炎疫情將購買力冰封，現時經濟復甦釋放購買力，留意到是次錄新舊客各佔一半，預期樓市健康發展。

柏傲莊III是次首輪銷售以單日形式進行揀樓，將分為3節時段，A1節為大手客時段，每組客可購買2伙至4伙指定單位，而其中1伙為三房或四房單位。A2節每組客可購入1伙至4伙指定單位，其中一伙為三房或四房戶。B節時段每組客可購買1至2伙指定單位。以上A1及A2節餘下單位將撥入下一節時段。

news-images
新世界與港鐵合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III今日首輪開售，市場反應熱烈。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤票王｜柏傲莊iii今首輪賣331伙　大手客豪擲1億掃6伙-270680
#Hashtags
樓市樓價一手新盤柏傲莊大圍新世界發展港鐵黃浩賢新盤票王首輪銷售大手客
Am730

二手速遞｜上水皇府山兩房611萬易手

二手速遞｜市價水平！和富中心低層三房減32萬成交

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
二手速遞｜上水皇府山兩房611萬易手
Am730
Am730
二手速遞｜市價水平！和富中心低層三房減32萬成交
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多