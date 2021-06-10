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新盤票王｜柏傲莊III次輪截收逾3萬票 逼近歷年榜首紀錄
2021-06-10
新盤票王｜柏傲莊III次輪截收逾3萬票 逼近歷年榜首紀錄
新盤認購反應火熱！新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III本周六(12日)次輪銷售338伙，今日下午截止認購，累收逾3萬票，超額逾87倍，分別打破去年10月柏傲莊I，以及上周六項目首輪所創的認購登記紀錄，成為約24年來認購登記量最高之項目，「柏傲莊」9個月內三度登上97後「新盤票王」之位，並逼近歷年榜首紀錄。翻查資料，本港歷年收票最多的新盤為1997年的青衣灝景灣第一期，當時該盤累收約3.04萬票。
新世界發展營業及市務總監黃浩賢表示，項目明天(11日)於荃灣愉景新城進行抽籤活動。市場反應非常熱烈，感謝客戶及代理支持，希望買家能購入心儀單位；入票人士以用家及家庭客為主，鍾情三、四房單位。
今批338伙實用面積307至1,022方呎，包括32伙一房、139伙兩房、106伙三房，以及61伙四房。維持最高20%折扣優惠，最低售價為1A座8樓D室，實用面積307方呎，折實售價688.9萬元，折實呎價22,440元。最低呎價為1B座8樓C室，實用面積534方呎，折實呎價18,498元，折實售價987.8萬元。
項目上周六(5日)首輪銷售331伙，開賣不足11小時全數售罄。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤票王｜柏傲莊iii次輪截收逾3萬票-逼近歷年榜首紀錄-271445