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新盤票王｜柏傲莊III次輪截收逾3萬票 逼近歷年榜首紀錄
2021-06-10
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樓市樓價一手新盤柏傲莊大圍新世界發展港鐵收票新盤票王黃浩賢次輪銷售
新盤票王｜柏傲莊III次輪截收逾3萬票 逼近歷年榜首紀錄
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「柏傲莊」9個月內三度登上97後「新盤票王」之位，並逼近歷年榜首紀錄。(鍾式明攝)

新盤認購反應火熱！新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III本周六(12日)次輪銷售338伙，今日下午截止認購，累收逾3萬票，超額逾87倍，分別打破去年10月柏傲莊I，以及上周六項目首輪所創的認購登記紀錄，成為約24年來認購登記量最高之項目，「柏傲莊」9個月內三度登上97後「新盤票王」之位，並逼近歷年榜首紀錄。翻查資料，本港歷年收票最多的新盤為1997年的青衣灝景灣第一期，當時該盤累收約3.04萬票。

新世界發展營業及市務總監黃浩賢表示，項目明天(11日)於荃灣愉景新城進行抽籤活動。市場反應非常熱烈，感謝客戶及代理支持，希望買家能購入心儀單位；入票人士以用家及家庭客為主，鍾情三、四房單位。

今批338伙實用面積307至1,022方呎，包括32伙一房、139伙兩房、106伙三房，以及61伙四房。維持最高20%折扣優惠，最低售價為1A座8樓D室，實用面積307方呎，折實售價688.9萬元，折實呎價22,440元。最低呎價為1B座8樓C室，實用面積534方呎，折實呎價18,498元，折實售價987.8萬元。

項目上周六(5日)首輪銷售331伙，開賣不足11小時全數售罄。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤票王｜柏傲莊iii次輪截收逾3萬票-逼近歷年榜首紀錄-271445
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