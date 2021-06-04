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新盤票王｜柏傲莊III首輪截收27143票 大手客佔18%
2021-06-04
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樓市樓價一手新盤柏傲莊大圍黃浩賢新盤票王首輪銷售大手客
新盤票王｜柏傲莊III首輪截收27143票 大手客佔18%
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柏傲莊III明日首輪發售331伙，是次以單日形式進行揀樓，將分為3節時段。(資料圖片)

新世界發展(017)與港鐵(066)合作發展大圍站上蓋項目柏傲莊III今日下午進行抽籤，結果公布錄共27,143個認購登記，再創97後「新盤票王」紀錄。

新世界發展營業及市務總監黃浩賢表示，市場反應非常熱烈，入票人士以用家及家庭客為主，鍾情三、四房單位。明天先進行A1及A2組銷售，當中A1組收1,159個登記；A2組收3,860個登記；A1及A2組買家共5,019個登記，佔整體約18%；而B組買家組別則共收22,124個登記。3個組別合共收27,143個認購登記。

柏傲莊III明日首輪發售331伙，是次以單日形式進行揀樓，將分為3節時段，A1節為大手客時段，每組客可購買2伙至4伙指定單位，而其中1伙為三房或四房單位。A2節每組客可購入1伙至4伙指定單位，其中一伙為三房或四房戶。B節時段每組客可購買1至2伙指定單位。以上A1及A2節餘下單位將撥入下一節時段。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤票王｜柏傲莊iii首輪截收27143票-大手客佔18-270669
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