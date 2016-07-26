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新盤銷情｜會德豐4新盤單日共沽8伙 套現9634.6萬
15 小時前
新盤銷情｜會德豐4新盤單日共沽8伙 套現9634.6萬
一手市場暢旺，會德豐地產指，今日旗下4個新盤合共售出8伙，共套現約9,634.6萬元。
維港滙佔5宗 最高成交價2285.52萬
其中合資項目長沙灣維港滙(GRAND VICTORIA)第一期及第三期分別售出2伙及3伙，合共涉資約5.974.58萬元。最高成交價及呎價均為維港滙I第2座22樓A單位，實用面積794方呎，屬三房套加多功能房連洗手間，成交價2,285.52萬元，呎價28,785元。其餘4伙成交價由717.18萬至1,269.11萬元，呎價介乎25,891元至27,739元。
至於啟德MONACO亦錄1伙三房加儲物房單位成交，為第2A座18樓B室，實用面積678方呎，售價1,710.2萬元，呎價25,224元。項目至今累售363伙，佔可售單位399伙之91%，累計套現44.7億元。
此外，藍田KOKO HILLS第3座20樓F室，採兩房開放式廚房設計，實用面積462方呎，以964.5萬元成交，呎價20,877元。
港島區方面，西灣河ISLAND RESIDENCE售出一房單位，為29樓F室，實用面積393方呎，售價985.3萬元，呎價25,071元。
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