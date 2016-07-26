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新盤開賣｜屯門上嵐開售兩小時速沽逾40伙
21 小時前
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樓市樓價一手新盤屯門上嵐建灝地產鄭智荣首輪銷售中原地產陳永傑
新盤開賣｜屯門上嵐開售兩小時速沽逾40伙
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上嵐今日進行首輪銷售79伙，大批準買家於9時半起陸續分組到場。(陳奕釗攝)

新界上車盤銷情不俗！建灝地產屯門上嵐今日進行首輪銷售79伙，大批準買家於9時半起陸續分組到場，現場場面熱鬧，出現排隊人龍，大部分為年輕家庭。

集團投資部經理鄭智荣表示，第一組別準買家們於上午10時開始正式認購，截至今日中午12時，共逾40伙已被第一組別買家認購，銷情理想。當中有近七成買家購買單位作為自用，其餘為投資人士，因看好屯門區未來前景，打算用作長線收租之用，現時正進行第二組別銷售。

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鄭智荣表示，首輪銷售當中有近七成買家購買單位作為自用，其餘為投資人士。

中原陳永傑：新界客佔八成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，上嵐全部單位為一房間隔，貨種簡單，屬市場搶手類型，且樓價亦符合承造高成數按揭，需求殷切。項目今早揀樓情況熱鬧，中原客戶出席率約七成，新界客佔八成，以屯門、元朗、荃灣等同區及鄰區客佔多，兩成屬九龍及港島客。買家大多數是約25至30歲年青人，當中有部分屬「白居二」客。

他續指，本月至今一手成交約1,100宗，預料全月一手成交約1,500宗，本月一二手成交量有所回落，主要因為樓價上升，最新公布的中原城市領先指數CCL在高位反覆爭持，短暫整固屬正常現象。畢竟市場利好因素多，包括新冠肺炎疫情持續受控，經濟復甦進展理想，大市明朗化，通關有望，後市依然睇好。

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陳永傑指，中原客戶出席率約七成，買家大多數是約25至30歲年青人，當中有部分屬「白居二」客。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/新盤開賣｜屯門上嵐開售兩小時速沽逾40伙-277253
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