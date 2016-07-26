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新盤開賣｜屯門上嵐開售兩小時速沽逾40伙
21 小時前
新盤開賣｜屯門上嵐開售兩小時速沽逾40伙
新界上車盤銷情不俗！建灝地產屯門上嵐今日進行首輪銷售79伙，大批準買家於9時半起陸續分組到場，現場場面熱鬧，出現排隊人龍，大部分為年輕家庭。
集團投資部經理鄭智荣表示，第一組別準買家們於上午10時開始正式認購，截至今日中午12時，共逾40伙已被第一組別買家認購，銷情理想。當中有近七成買家購買單位作為自用，其餘為投資人士，因看好屯門區未來前景，打算用作長線收租之用，現時正進行第二組別銷售。
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中原陳永傑：新界客佔八成
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，上嵐全部單位為一房間隔，貨種簡單，屬市場搶手類型，且樓價亦符合承造高成數按揭，需求殷切。項目今早揀樓情況熱鬧，中原客戶出席率約七成，新界客佔八成，以屯門、元朗、荃灣等同區及鄰區客佔多，兩成屬九龍及港島客。買家大多數是約25至30歲年青人，當中有部分屬「白居二」客。
他續指，本月至今一手成交約1,100宗，預料全月一手成交約1,500宗，本月一二手成交量有所回落，主要因為樓價上升，最新公布的中原城市領先指數CCL在高位反覆爭持，短暫整固屬正常現象。畢竟市場利好因素多，包括新冠肺炎疫情持續受控，經濟復甦進展理想，大市明朗化，通關有望，後市依然睇好。
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