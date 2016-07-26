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新盤開賣｜THE HOLBORN首輪暫沽65伙 套現近4.8億
1 小時前
新盤開賣｜THE HOLBORN首輪暫沽65伙 套現近4.8億
市區上車盤周末開賣，恒基地產(012)西灣河THE HOLBORN今日首輪發售128伙，當中124伙或約97%單位折實售價低於800萬元。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，暫獲認購65伙，當中包括22伙開放式及43伙一房，單位實用面積由220至260方呎，套現近4.8億元。
他稱，首輪反應理想，項目客源用家及投資約各半，當中有兩組客人購入2伙單位。買家地區分布方面，港島區佔約51%，九龍及新界區分別佔約20%及29%。他預告，項目將短期內加推單位應市。
THE HOLBORN今日開售的單位實用面積由220至260方呎，包括25伙開放式及103伙一房。扣除最高6%優惠後，折實售價由580.826萬至803.418萬元，折實呎價介乎25,309元至31,507元。市傳首輪累收逾1,300票，超額認購約9倍。
項目全盤提供420伙，涵蓋開放式至三房，當中開放式佔142伙，一房佔242伙，兩房佔24伙，以及特色單位佔12伙。單位實用面積由200至571方呎；項目預計關鍵日期為2023年4月30日。
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