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暑假租賃｜內地生吼新界樓 低市價承租半新盤
5 小時前
暑假租賃｜內地生吼新界樓 低市價承租半新盤
暑假一向為租賃旺季，受惠內地學生陸續出手，新界區屋苑連錄成交。
中原地產大埔中心高級分區營業經理黃達雄表示，大埔白石角朗濤6B座中層D室，實用面積約566方呎，兩房間隔。原叫價約2萬元，議價後減3,000元，以1.7萬元租出，實用面積呎租約30元，較市價略低。新租客為兩名內地生，以先付一年租金方式，租入單位方便新學年於本地升學。據了解，業主於2017年以約750萬元購入單位，是次租出單位，可享約2.7厘租金回報。
粉嶺中心業主剛收樓即租出
中原地產粉嶺站副分區營業經理潘婉兒指，粉嶺中心F座中層08室，實用面積約368方呎，兩房間隔，議價後以12,300元租出，實用面積平均呎租約33.4元。新租客為兩名內地男學生，見單位價錢合理，為方便新學年於本地升學，即以先付一年租金方式，租入單位自住，涉資近15萬元。據悉，業主於2021年以523.8萬元購入單位，剛收樓即成功租出單位，是次租出單位可享約2.8厘租金回報。
叠茵庭租賃成交活躍
中原地產屯門兆康站分行資深分區營業經理劉月華稱，屯門區租務交投亦受惠內地生租賃個案而活躍，當中叠茵庭6月及7月累錄約30宗租賃成交。屋苑8座高層G室，實用面積約381方呎，兩房間隔，獲4名嶺南大學內地生合租，每月租金1.45萬元，折合實用呎租約38.1元。業主於2014年以319萬元購入單位，現可享約5.5厘租金回報。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/暑假租賃｜內地生吼新界樓-低市價承租半新盤-278044