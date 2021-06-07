地產
樓市指數｜中原推租金指數CRI 每月10日公布
2021-06-07
樓市指數｜中原推租金指數CRI 每月10日公布
中原地產今日公布，新增中原城市租金指數(CRI)，讓租客及投資者等多一項數據指標作為參考。中原地產研究部聯席董事楊明儀表示，指數逢每月10日公布，反映上月(簽署正式租約時段)主要二手私人住宅屋苑租金，將於本周四(10日)首次公布截止今年5月數據。她稱，由於平均實用呎租未有考慮景觀、樓層、座向等因素，因此用調整實用呎租。
施俊嶸：CRI較政府指數擁兩大優勢
中原集團行政總裁施俊嶸表示，新增CRI希望能增加市場透明度，對業界有幫助。他稱，雖然目前有差估署租金指數，但CRI公布時間速度方面較為優勝，因每月10日公布上個月數據，相比差估署租金指數統計需時長達兩個月，即CRI快一個月的時間。此外，CRI計算方式跟CCI一致，同樣計算成分屋苑總租值，並非個別單位呎租平均數的升跌，經加權計算後，公布CRI按月整體租金指數，亦同時公布各成分屋苑經調整後的實呎呎租，而政府不會公布單一屋苑的租金數字。另外，CRI亦公布整體租金回報率，以中原城市指數CCI為計算基礎，每月18日公布CCI反映兩個月前租金回報率。
料租金已見底 下半年看升5%
對於本港租金走勢，施俊嶸指自2018年8月高位起計，至今年4月期間跌幅約12%，認為近月租金已見底，預計下半年可反彈約半成。
CCL新增5個成分屋苑 合共133個
至於中原城市領先指數CCL於今年4月16日新增5個成分屋苑，包括港島區囍匯、九龍區現崇山、新界東嵐山、新界西瓏門及尚悅，合共133個。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市指數｜中原推租金指數cri-每月10日公布-270895