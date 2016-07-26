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樓市故事｜一個原因！上車客零議價676萬買開放式
47 分前
樓市故事｜一個原因！上車客零議價676萬買開放式
剛性需求強勁，用家積極在市場上物色心水盤，最新錄得一宗上車客基於一個原因，願意零議價買入開放式單位。
利嘉閣地產皇牌屋苑柏傲灣分行市務經理鄭天樂表示，荃灣柏傲灣2B座中高層D室，實用面積約318方呎，採開放式間隔，向東北，外望開揚荃灣市景，成功「零議價」676萬元沽出，屬市價，折合實用面積呎價約21,258元。
買家為外區上車客，鍾情柏傲灣旺中帶靜，因有見樓市升勢猛烈，多月來比較不同區份屋苑後，最後決定在沒有議價的情況下購入單位。據悉，原業主於2017年2月以約464.4萬元購入單位，持貨至今約4年，現轉手帳面獲利約211.6萬元，物業期內升值約46%。
鄭天樂指，柏傲灣現時不少放盤單位封盤觀望中，目前只約有10個開放式單位放售，低層單位叫價由670萬元起。
海景一房2.1萬租出
同屋苑有一房業主今年7月收樓後便成功租出單位，中原地產荃灣海之戀第三分行分行經理黃志輝稱，柏傲灣1A座高層C室，實用面積約421方呎，一房間隔，享荃灣至汀九一帶海景，景致開揚。原叫租21,800元，經議價後減800元，以21,000元租出，折合實用呎租約50元。
租客屬同區客，心儀屋苑樓齡新，位置方便，又住近家人，見單位租金合理，快速拍板租入。至於業主於今年7月以930萬元買入單位，收樓不久便成功租出，租金回報約2.7厘。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜一個原因！上車客零議價676萬買開放式-286017