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樓市故事｜上車客入市要快！代理通知心儀單位樓下有減價翌日即買
8 小時前
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樓市故事｜上車客入市要快！代理通知心儀單位樓下有減價翌日即買
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新都城現時約有76個單位放售，叫價由710萬元起。(陳奕釗攝)

二手樓價處於高位，不過在剛性需求下，上車客眼見市場上筍盤速被消化，怕遲買更貴下加快入市決定，市場錄得多宗上車客成交個案，當中有突收到代理電話，表示買家心儀單位的樓下另一個單位減價，翌日即帶同家人及代理到單位參觀及議價入手。

新都城兩房減價4%易手

利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳新都城2期10座中層C室，實用面積約363方呎，採兩房間隔。原開價730萬元，經議價後減價29萬元或約4%，至701萬元沽出，折合實用面積呎價約19,311元。

買家為年輕上車客，與母親逛商場物色將軍澳區內上車盤，因已在區內睇樓一段時間，故對市場有一定認識及瞭解，但近期發覺樓價不斷上升，市場上適合的筍盤一件一件賣出，其後突接到代理電話，表示買家心儀單位的樓下另一個單位減價，買家第二天早上即帶同家人及代理到單位參觀及議價，而業主亦想幫助年輕人上車，故減價放售。

據了解，原業主於2006年5月以約166萬元購入單位，持貨至今約15年，現轉手帳面獲利約535萬元，物業期內升值約3.2倍。蔡庭勇補充，新都城現時約有76個單位放售，叫價由710萬元起。

花都廣場本月錄2宗成交

利嘉閣地產皇牌屋苑上水粉嶺區高級區域董事陳永強透露，粉嶺花都廣場3座低層E室，實用面積約370方呎，為兩房間隔，享內園景觀，以528萬元獲上車客承接，折合實用面積呎價約14,270元。據悉，原業主於1997年3月以約225萬元購入單位，持貨至今約24年，現轉手賺價約303萬元或約1.3倍離場。

陳永強稱，屋苑本月累錄2宗二手成交，現時約有33個單位放售，最低入場價由520萬元起。

大埔中心兩房715萬沽

中原地產大埔嵐山分行經理楊頌堯指，大埔中心9座中層D室，實用面積約451方呎，兩房間隔，議價後以715萬元易手，實用面積呎價約15,854元。新買家為上車客，見單位質素高，價錢合理，即入市單位自住。原業主於1997年以300萬元購入單位，持貨24年，是次沽出單位獲利415萬元或約1.4倍離場。

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花都廣場現時約有33個單位放售，最低入場價由520萬元起。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜上車客入市要快！代理通知心儀單位樓下有減價翌日即買-284767
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