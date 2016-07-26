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樓市故事｜前景好重要！上車同換樓客睇好邊區？
1 小時前
樓市故事｜前景好重要！上車同換樓客睇好邊區？
二手樓價高位徘徊之際，剛需購買力紛紛加快入市，地區發展前景為買樓考慮因素之一，即睇上車客及換樓客看好邊區。
啟豐園海景賣569萬
中原地產屯門區分區營業經理鍾宏遠表示，過去的周末屯門區二手交投暢旺，啟豐園3座高層D室，實用面積約372方呎，兩房間隔，客廳及其中一個睡房享海景，放盤約三個月。原叫價580萬元，最後減價11萬元，以569萬元沽出，折合實用呎價約15,296元。
買家為一名年輕上車客，鍾情屋苑臨海環境舒適，生活配套完善，加上看好區內發展潛力，見上址條件合意，爽快拍板購入自用。原業主於2015年3月以348萬元買入單位，持貨6年轉售，帳面獲利221萬元或約64%。
朗屏8號三房議價25萬成交
中原地產元朗教育路分行分區營業經理溫旭銘稱，政府加速推進洪水橋發展，不少買家預計周邊地區亦會受惠，紛紛加快入市。元朗朗屏8號5座高層A室，實用面積約610方呎，三房間隔。原叫價980萬元，經議價後減25萬元或2.6%，以955萬元易手，折合實用呎價約15,656元。
買家為換樓客，鍾情單位高層開揚，又享鐵路站上蓋之便，加上預計未來可受惠洪水橋發展，前景看高，於是趁現時樓價低水，換樓升級。原業主於2016年11月以789.8萬元一手購入單位，現沽出單位，帳面賺165.2萬元，單位5年升值約21%。溫旭銘續稱，朗屏8號本月累錄4宗成交，平均實用呎價約16,500元。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜前景好重要！上車同換樓客睇好邊區？-285636