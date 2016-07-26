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樓市故事｜吸引七組客爭！啟德兩房加價成交
17 小時前
樓市故事｜吸引七組客爭！啟德兩房加價成交
屯馬綫全線通車後，進一步完善啟德區配套，增加該區屋苑吸引力，最新有兩房放盤後，即接獲7組買家排隊睇樓，最終價高者得，放盤不足24小時即獲承接，到底咩原因咁搶手呢？
中原地產啟德新區啟德站分行經理施蒂文表示，啟德天寰天海匯3座低層E室，實用面積約432方呎，採兩房間隔，擁露台及開放式廚房，以998萬元成交，折合實用呎價約23,102元。
啟德區欠缺千萬以下兩房放盤
施蒂文透露，單位最初開價990萬元，只安排昨日中午時段開放參觀，仍接獲7組買家排隊睇樓，全因啟德區欠缺1,000萬元以下兩房放盤，上址又可承造高成數按揭，吸引力十足，最終價高者得，放盤不足24小時即售出，成交價較原開價加8萬元或約0.8%。
據了解，原業主於2017年6月以736萬元買入單位，持貨4年多，現沽貨帳面獲利262萬元或約36%離場。中原地產資料顯示，天寰2018年12月入伙，由7座住宅大樓組成，提供822伙，上月成交實用呎價23,178元，按月升約4.2%。
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