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樓市故事｜業主減價助上車！年輕夫婦購將軍澳靚裝三房
6 小時前
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樓市故事｜業主減價助上車！年輕夫婦購將軍澳靚裝三房
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安寧花園現時約有20個單位(已補地價)放售，叫價由600萬元起。(陳奕釗攝)

置業需求強勁，部分上車客轉向居屋市場尋寶，有年輕夫婦幸獲業主願減價放售。

利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳安寧花園1座低層K室，實用面積約583方呎，採三房間隔。原開價745萬元，經議價後減價29.8萬元或約4%，至自由市場價715.2萬元沽出，折合實用面積呎價約12,268元。

買家為一對年輕夫婦，購入單位用作自住及新婚用途，由於上述單位全屋附有雅緻靚裝，可以即買即住，省卻裝修費，買家明白這個價錢，可以買到如此高質素的單位屬於十分罕有，故非常心儀單位，便隨即跟業主議價，幸好業主亦希望幫助年青人上車，願意減價放售。

據了解，原業主於2018年1月以約598萬元(已補地價)購入單位，持貨至今約3年，現轉手帳面賺約117.2萬元或20%。蔡庭勇補充，安寧花園現時約有20個單位(已補地價)放售，叫價由600萬元起。

綠表客入市廣明苑兩房

同區居屋放盤亦搶手，世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良透露，廣明苑廣昌閣(A座)中層05室，實用面積約539方呎，兩房大廳間隔，座向東北，望內園景，附有企理裝修。單位於上月放盤，原開價485萬元，一口減價5萬元，以480萬元(居二市場價)易手，實用面積呎價約8,905元。

據了解，新買家為區外綠表買家。單位原業主於2013年以270萬元(未補地價) 購入，持貨8年至今轉售，帳面賺210萬元，單位期內升值約78%。

海富苑三房綠表價約707萬沽

此外，世紀21家天下物業富榮花園分行經理黎振傑指，旺角海富苑海寧閣(A座)中層09室，實用面積約640方呎，三房間隔，座向北面望內園景，以706.8萬元(居二市場價)沽出，實用面積呎價約11,044元。據了解，原業主於2000年3月購入單位，當時作價148.7萬元(未補地價)，持貨21年多至今將單位轉售，帳面獲利558.1萬元或約3.8倍離場。

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廣明苑兩房於上月放盤，減價5萬元後即易手，實用面積呎價約8,905元。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜業主減價助上車！年輕夫婦購將軍澳靚裝三房-284423
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