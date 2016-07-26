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樓市故事｜業主移民劈價沽！外區客睇好呢區發展即睇即買
1 小時前
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樓市故事｜業主移民劈價沽！外區客睇好呢區發展即睇即買
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栢慧豪園錄得本月首宗成交。(資料圖片)

《施政報告》提出「北部都會區」發展，市場憧憬未來亮麗的發展潛力，有買家立即加快入市步伐。

中原地產天水圍栢慧豪園分行分區營業經理陳思麗表示，天水圍栢慧豪園錄得本月首宗成交，單位為1座低層D室，實用面積約677方呎，三房套房間隔，向西南，外望中央公園開揚景致。原叫價898萬元，業主移民急讓，日前一口氣大減38萬元，至860萬元，新近《施政報告》公布北部都會區發展計劃，單位火速獲買家即睇即買，議價後以800萬元成交，累減98萬元或約11%，平均實用呎價約11,817元。

買家為外區客，看好未來天水圍以及新界西北的發展潛力，見上址屬優質戶，價錢又比市價低，於是即睇即買。原業主於2018年4月以728萬元買入單位，持貨3年轉售，帳面獲利72萬元，單位期內升值約10%。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜業主移民劈價沽！外區客睇好呢區發展即睇即買-287843
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