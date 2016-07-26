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樓市故事｜為仔女鋪路換樓！7球買港島名校區筍盤
34 分前
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樓市樓價二手鋪路換樓港島名校區筍盤廿四孝父母堅尼地城怡景花園北角海峰園荃灣韻濤居減價
樓市故事｜為仔女鋪路換樓！7球買港島名校區筍盤
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怡景花園現時只有1個單位放售，叫價由850萬元起。(資料圖片)

換樓原因有好多，當中包括「廿四孝父母」為子女能就讀名校，而搬入著名校網區。

怡景花園本月開齋

利嘉閣地產皇牌屋苑堅尼地城站A組高級經理雷敏儀表示，堅尼地城怡景花園1座低層A室，實用面積約404方呎，採兩房間隔，外望樓景，以745萬元沽出，折合實用面積呎價約18,441元。買家為外區家庭客，希望為子女將來鋪路，為了讓孩子能就讀名校，所以到區內換樓。

據悉，原業主於2014年6月以約478萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利約267萬元或56%。雷敏儀補充，上述為怡景花園本月首宗二手成交個案，屋苑現時只有1個單位放售，叫價由850萬元起。

海峰園中層市價易手

世紀21北山地產客戶經理楊詠詩指，北角海峰園高峰閣中層C室，實用面積約614方呎，兩房間隔，座向南面，外望景觀開揚，獲區外換樓客以1,195萬元承接，實用面積呎價約19,463元，屬市價水平。據了解，原業主於2007年10月購入單位自住，當時作價409萬元，持貨近14年至今易手，帳面賺786萬元或約1.9倍。

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海峰園兩房獲區外換樓客以1,195萬元承接。(資料圖片)

韻濤居高層減價22

中原地產荃灣海之戀第三分行分行經理黃志輝稱，荃灣韻濤居本月累錄3宗成交，A座極高層07室，實用面積約570方呎，三房間隔。原叫價850萬元，議價後共減22萬元，以828萬元成交，折合實用呎價約14,526元。買家為區內家庭，鍾情韻濤居旺中帶靜，亦設有室內泳池，設施吸引，上址屬高層，少有放盤，見價錢合理，即拍板入市換樓。原業主於2016年7月以565萬元購入單位，持貨5年轉售，帳面獲利263萬元，單位期內升值約47%。

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韻濤居本月累錄3宗成交。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜為仔女鋪路換樓！7球買港島名校區筍盤-281718
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