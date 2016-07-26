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樓市故事｜為仔女鋪路換樓！7球買港島名校區筍盤
34 分前
樓市故事｜為仔女鋪路換樓！7球買港島名校區筍盤
換樓原因有好多，當中包括「廿四孝父母」為子女能就讀名校，而搬入著名校網區。
怡景花園本月開齋
利嘉閣地產皇牌屋苑堅尼地城站A組高級經理雷敏儀表示，堅尼地城怡景花園1座低層A室，實用面積約404方呎，採兩房間隔，外望樓景，以745萬元沽出，折合實用面積呎價約18,441元。買家為外區家庭客，希望為子女將來鋪路，為了讓孩子能就讀名校，所以到區內換樓。
據悉，原業主於2014年6月以約478萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利約267萬元或56%。雷敏儀補充，上述為怡景花園本月首宗二手成交個案，屋苑現時只有1個單位放售，叫價由850萬元起。
海峰園中層市價易手
世紀21北山地產客戶經理楊詠詩指，北角海峰園高峰閣中層C室，實用面積約614方呎，兩房間隔，座向南面，外望景觀開揚，獲區外換樓客以1,195萬元承接，實用面積呎價約19,463元，屬市價水平。據了解，原業主於2007年10月購入單位自住，當時作價409萬元，持貨近14年至今易手，帳面賺786萬元或約1.9倍。
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韻濤居高層減價22萬
中原地產荃灣海之戀第三分行分行經理黃志輝稱，荃灣韻濤居本月累錄3宗成交，A座極高層07室，實用面積約570方呎，三房間隔。原叫價850萬元，議價後共減22萬元，以828萬元成交，折合實用呎價約14,526元。買家為區內家庭，鍾情韻濤居旺中帶靜，亦設有室內泳池，設施吸引，上址屬高層，少有放盤，見價錢合理，即拍板入市換樓。原業主於2016年7月以565萬元購入單位，持貨5年轉售，帳面獲利263萬元，單位期內升值約47%。
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