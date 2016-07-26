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樓市故事｜為子女置業！荃灣客擲708萬買極高層兩房
8 小時前
樓市故事｜為子女置業！荃灣客擲708萬買極高層兩房
利嘉閣地產皇牌屋苑麗城薈分行助理分區經理許喜龍透露，荃灣韻濤居B座極高層9室，實用面積約440方呎，兩房間隔，外望享山景，以708萬元沽出，折合實用面積呎價約16,091元。買家為區內客，是次入市替子女置業，鍾情單位處於高層，屋苑樓齡較新。
據悉，原業主於2010年11月以263萬元購入單位，持貨至今約11年，現轉手帳面獲利約445萬元，物業期內升值約1.7倍。許喜龍補充，屋苑本月累錄2宗二手成交，兩房單位現時約有3個單位放售，最低入場費710萬元起。
長情業主帳賺2.5倍沽翠怡花園
利嘉閣地產皇牌屋苑青衣海欣花園分行經理梁均耀表示，青衣翠怡花園2座中低層E室，實用面積約467方呎，兩房間隔，外望市景，以668萬元成交，折合實用面積呎價約14,304元。
據了解，原業主於1995年12月以約193萬元購入單位，持貨至今約26年，現轉手帳面賺約475萬元或2.5倍。梁均耀指，翠怡花園現時有約31個放盤提供，最低入場價由550萬元起。
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