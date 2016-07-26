樓市故事｜由九龍睇到入屯門！以低市價終圓上車夢

「為咗上車，可以去到幾盡？」有上車客為物色心儀單位，用近三個月時間由九龍區睇到入屯門，終於成功入市。
利嘉閣地產皇牌屋苑宇晴軒分行聯席董事何燕煌表示，長沙灣泓景臺2座低層C室，實用面積約468方呎，兩房間隔，外望內園池景，以820萬元沽出，折合實用面積呎價約17,521元。
何燕煌指，即日接獲買家查詢便即日成交，買家物色單位已接近三個月，由九龍區睇到入屯門，發覺自己曾睇過的單位，很快一間又一間成交，有感近期樓市交投急速，見上述單位外望內園，環境清靜，且價錢亦稍低於市場成交價，故即時決定入市，完成多月以來的上車夢。據悉，原業主於2007年12月以約259.5萬元購入單位，持貨至今逾13年，現轉手帳面獲利約560.5元，物業期內升值約2.2倍。
城．點一房減價30萬成交
至於屯門區仍然成上車客尋寶目標，當中城．點坐落於屯門市中心，樓齡新，深得上車客歡心。中原地產屯門卓爾居分行高級分行經理葉津榮稱，城．點低層J室，實用面積約310方呎，屬一房單位。原叫價620萬元，減價30萬元，以590萬元成交，折合實用呎價約19,032元。
買家為外區上車客，鍾情屋苑位置方便，樓齡亦新，而且樓價細，見放盤搶手，睇樓一次便決定還價入市。原業主於2017年9月以473.46萬元一手買入單位，持貨近4年，帳面賺116.54萬元或約25%。
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慧景閣企裝兩房售593.8萬
中原地產屯門時代廣場第三分行高級分行經理唐欣怡表示，慧景閣中層B室，實用面積約418方呎，兩房間隔。原開價610萬元，經議價後，終以593.8萬元易手，折合實用呎價約14,206元。
買家為同區上車客，鍾情上址裝修新淨及企理，景觀開揚，迅速還價入市。原業主於2017年5月以450萬元買入單位，持貨4年，帳面獲利143.8萬元，單位期內升值約32%。