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樓市故事｜難頂業主年年加租！夫婦斥4XX萬買兩房
45 分前
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樓市故事｜難頂業主年年加租！夫婦斥4XX萬買兩房
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海盛大廈中層兩房減至428萬元成交。(資料圖片)

低息環境有利置業，不時可見租樓多時的租客買樓上車，當中新界區的細價樓受追捧。

海盛大廈減價5%成交

中原地產屯門區分區營業經理鍾宏遠表示，屯門海盛大廈中層D室，實用面積約320方呎，兩房間隔，間隔四正，內櫳企理，加上位於市中心，交通及日常起居皆方便，吸引租樓多時的租客即睇即買。原叫價450萬元，議價後減22萬元或近5%，以428萬元成交，折合實用呎價約13,375元。

買家為一對年青夫婦，租樓約兩至三年，因業主年年加租，認為長遠計租樓並不划算，所以趁低息置業。原業主於2012年4月以189萬元買入單位，持貨9年轉售，帳面獲利239萬元，單位期內升值近1.3倍。

富善花園兩房505萬易主

世紀21宇田地產高級客戶經理蔡偉文指，大埔富善花園富景閣低層A室，實用面積約395方呎，兩房間隔，座向西北，外望景觀開揚。原開價535萬元，放盤約8個月，累減30萬元或約5.6%，獲用家以505萬元承接，實用面積呎價約12,785元。

新買家見單位內籠企理四正，考慮不久即決定承接。原業主於2010年4月購入上址，當時作價169萬元，持貨11年至今沽售，帳面賺336萬元，單位期內升值約2倍。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市故事｜難頂業主年年加租！夫婦斥4xx萬買兩房-287664
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