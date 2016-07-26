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樓市新聞｜一房造價攀升！土瓜灣賣838萬雙破頂
18 小時前
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樓市新聞｜一房造價攀升！土瓜灣賣838萬雙破頂
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喜築一房減價12萬元獲新婚客承接。(互聯網)

市場上一房單位交投活躍，造價更持續走高。土瓜灣喜築錄得本月首宗成交，中原地產翔龍灣分行經理吳子麟表示，單位為高層H室，實用面積約377方呎，一房間隔，擁露台，客廳座向東北方，睡房可享海景。原開價850萬元，最終減價12萬元，以838萬元成交，創屋苑同類型單位歷史新高，折合實用呎價約22,228元，亦創屋苑歷史新高。

新買家為新婚客，心儀優質海景單位，見屋苑同類零放盤，議價後遂拍板入市自用。據了解，原業主於2018年1月以721萬元購入單位，持貨逾3年，現沽貨帳面獲利117萬元或約16%離場。

荃灣樂悠居13年升值2.4

利嘉閣地產荃灣助理分區董事鍾景安指，荃灣樂悠居中層12室，實用面積約424方呎，採一房間隔，外望內園景，以760萬元沽出，折合實用面積呎價約17,925元，較屋苑上月成交實用呎價17,451元，高近3%。

據悉，原業主於2008年4月以約226.8萬元購入單位，持貨至今約13年，現轉手帳面獲利約533.2萬元，物業期內升值約2.4倍。鍾景安續指，樂悠居本月暫錄約2宗二手成交個案。

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樂悠居本月暫錄約2宗二手成交個案。(資料圖片)

西貢逸瓏海匯SSD鬆綁即沽

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄稱，西貢逸瓏海匯第三座低層戶，實用面積約425方呎，一房兩廳連儲物室間隔，望山景，以626萬元易手，實用面積呎價約14,729元。

據了解，原業主於2018年5月購入單位，當時作價511萬元，持貨3年多至今沽售，帳面獲利115萬元，單位期內升值約23%。

長沙灣喜遇580萬轉手

中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣喜遇本月至今暫錄3宗成交，平均實用呎價約18,737元。喜遇中層F室，實用面積約298方呎，一房間隔，單位座向東北方，景觀開揚。原開價600萬元，買賣雙方議價後減20萬元，至580萬元易手，折合實用呎價約19,463元。

據了解，原業主於2017年9月以約493萬元一手購入單位，持貨近4年，是次沽貨帳面獲利87萬元或約18%離場。

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喜遇本月至今暫錄3宗成交，平均實用呎價約18,737元。(互聯網)

北角君譽峰頂層連天台戶呎售逾5

一手市場亦見追捧，恒基地產(012)北角君譽峰錄得一宗創新高價成交，單位為頂層連天台28樓C室，一房間隔，實用面積248方呎，連215方呎私人天台及95方呎私人平台，成交價約1,250萬元，平均成交呎價約50,403元，兩者均創出項目之新高。

項目對上一宗最高成交價及最高平均呎價之單位，為28樓單位B，屬相同間隔及戶型，成交價約1,240萬元，成交呎價約50,000元，該單位於2018年6月19日成交。

連同是次招標之成交單位，君譽峰至今累售268伙，套現逾18.93億元。

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君譽峰至今累售268伙，套現逾18.93億元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市新聞｜一房造價攀升！土瓜灣賣838萬雙破頂-277281
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