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樓市新聞｜一文睇清港島減價盤！沙士貨劈價逾300萬
2 小時前
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樓市新聞｜一文睇清港島減價盤！沙士貨劈價逾300萬
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逸樺園現時有約32個放盤，最低入場價由1,380萬元起。(資料圖片)

港島區減價盤成交不斷，當中劈價幅度最多達302萬元。利嘉閣地產皇牌屋苑逸樺園一行高級經理吳玉蘭表示，鰂魚涌逸樺園錄得本月首宗二手成交個案，為2座中高層F室，實用面積約821方呎，屬三房套連工人房間隔，外望柏架山景。原開價2,300萬元，經議價後大劈302萬元或約13%，至1,998萬元沽出，折合實用面積呎價約24,336元。

吳玉蘭透露，上述為買家爲同屋苑換樓業主，見單位全山景及帶有裝修，即時還價洽談。據悉，原業主於2003年10月以約507.6萬元購入單位，持貨逾17年，現轉手帳面獲利約1,490.4萬元，物業升值約3倍。至於逸樺園現時有約32個放盤，最低入場價由1,380萬元起。

買家與太古城業主議價近一周

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運透露，太古城本月暫錄得8宗成交，平均實用呎價約22,059元。因1,000萬元內盤源極為短缺，最新錄得一宗成交，買家與業主議價近一星期，最終業主才願意接受以1,000萬元沽出。

單位為太古城唐宮閣低層A室，實用面積約489方呎，兩房間隔，向東北，望街景。業主2月初放盤，叫價1,200萬元，最終減價200萬元或近17%，以1,000萬元易手，折合平均實用呎價約20,450元，屬市價成交。

趙鴻運指，買家屬於外區用家。原業主於2002年4月以155萬元買入單位，持貨19年，帳面賺845萬元或約5.5倍。

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太古城本月暫錄得8宗成交，平均實用呎價約22,059元。(資料圖片)

長情業主沽百福花園兩房

世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿稱，北角百福花園百德閣高層C室，實用面積約406方呎，兩房間隔，座向東南，望樓景。原開價698萬元，減價38萬元或約5.4%，以660萬元成交，實用面積呎價約16,256元，屬市價水平。

據了解，原業主早於1995年10月購入單位，當時作價190萬元，持貨達25年至今沽售，帳面獲利470萬元，單位期內升值近2.5倍。

首置客承接華蘭花園

中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑表示，華蘭花園本月暫錄得2宗成交，平均實用呎價約19,404元。屋苑翠蘭閣中層D室，實用面積約410方呎，兩房間隔，附有裝修，望樓景。原叫價800萬元，最終減價20萬元，以780萬元易手，折合平均實用呎價約19,024元。

楊文傑指，買家屬於首置客。原業主於2009年10月以280萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利500萬元，單位期內升值約1.8倍。

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華蘭花園本月暫錄得2宗成交，平均實用呎價約19,404元。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市新聞｜一文睇清港島減價盤！沙士貨劈價逾300萬-275900
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