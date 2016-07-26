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樓市新聞｜元朗Park YOHO連環減價成交！特色戶劈百萬
1 小時前
樓市新聞｜元朗Park YOHO連環減價成交！特色戶劈百萬
元朗Park YOHO本月交投加快，利嘉閣地產皇牌屋苑元朗-千色匯分行高級經理朱子華表示，該行旗下高級客戶董事鄧淑文及客戶董事黃燦透過利嘉閣真盤源網站，合作促成Park Yoho Genova 18B座低層平台特色單位的二手成交，實用面積約604方呎，採三房間隔，連210方呎平台，外望內園池景。原開價1,020萬元，最終以920萬元沽出，減價100萬元或約10%，折合實用面積呎價約15,232元。
買家被「真盤源」平台上的放盤吸引，隨即聯絡代理協助。據悉，原業主於2017年11月以約887.4萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面獲利約32.6萬元或約3.7%。至於Park Yoho Genova現時約有80個放盤，叫價由450萬元起。
同區換樓客入市兩房連儲物房戶
中原地產元朗峻巒分行經理蔡堅武指，Park YOHO本月累錄10宗成交，已追平上月全月紀錄。Park YOHO Genova 16A座高層D室，實用面積約579方呎，兩房連儲物房間隔，享開揚內園景致。原開價810萬元，減價15萬元，以795萬元易手，折合實用呎價約13,731元。
買家為同區換樓客，鍾情Park YOHO樓齡新，自成一國，環境寫意，議價後即拍板承接上址作新居。原業主於2017年7月以711.95萬元一手購入單位，持貨4年，帳面獲利83.05萬元，單位期內升值約12%。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市新聞｜元朗park-yoho連環減價成交！特色戶劈百萬-276857