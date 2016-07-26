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樓市新聞｜千萬買沙田三房！一屋苑要減52萬
24 分前
樓市新聞｜千萬買沙田三房！一屋苑要減52萬
沙田及大圍屋苑三房放盤備受歡迎，世紀21奇豐物業第一城2分行區域經理吳元利表示，沙田第一城6座低層B室，實用面積810方呎，屬三房兩廳連工人房間隔，座向東南享內園景。原叫價1,150萬元，放盤5日，減價52萬元或約4.5%，以1,098萬元成交，實用面積呎價約13,556元。據了解，原業主於2013年11月以655萬元購入單位，持貨7年多至今將單位易手，帳面賺443萬元，單位期內升值約68%。
文禮閣高層1013萬易手
世紀21奇豐物業沙田豪宅分行區域經理李仕明稱，文禮閣2座高層D室，實用面積約622方呎，屬三房間隔，以1,013萬元沽出，實用面積呎價約16,286元。據了解，原業主於2013年5月以628萬元購入單位，持貨8年至今易手，帳面獲利385萬元，單位期內升值約61%。
溱岸8號呎售逾2萬
中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，溱岸8號3座高層G室，實用面積約725方呎，三房連套房間隔，以1,470萬元易手，實用面積呎價約20,276元。據了解，原業主於2012年以825萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位帳面賺約645萬元或約78%離場。
名城本月暫錄約10宗成交
中原地產新界東豪宅大圍站分行經理林兆東指，大圍名城本月暫錄約10宗成交，屋苑3期盛世2座高層ND室，實用面積約757方呎，三房套間隔，以1,468萬元易主，實用面積呎價約19,392元。據了解，原業主於2012年以945萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位獲利523萬元或約55%離場。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市新聞｜千萬買沙田三房！一屋苑要減52萬-277062