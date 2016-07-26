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樓市新聞｜天璽兩房雙破頂 133 PORTOFINO洋房9800萬沽
1 小時前
樓市新聞｜天璽兩房雙破頂 133 PORTOFINO洋房9800萬沽
一手市場氣氛暢旺，新鴻基地產(016)九龍站天璽以價單形式售出1伙高層海景兩房單位，為天鑽璽85樓B室，實用面積693方呎，成交價5,178.36萬元，呎價74,724元。成交金額及呎價均刷新項目同類單位一手成交紀錄。
信和置業(083)西貢133 PORTOFINO昨錄一宗洋房成交，為洋房6，實用面積3,462方呎，花園633方呎，天台902方呎，屬五房四套間隔，內置升降機，成交價9,800萬元，呎價28,307元，可遠眺西貢海海景。
133 PORTOFINO累售22伙，套現逾7.8億元，尚餘7伙分層戶待售。
THE HENLEY I兩房售1859萬
恒基地產(012)表示，兩盤昨合共錄3宗成交，包括集團負責銷售、由香港小輪(050)和帝國集團發展的屯門帝御．嵐天佔2宗，成交價分別為494.94萬及513.54萬元，呎價15,564元及14,842元。
另外，啟德THE HENLEY I沽出1伙海景兩房連衣帽間及儲物房單位，實用面積546方呎，以1,859.24萬元售出，呎價34,052元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市新聞｜天璽兩房雙破頂-133-portofino洋房9800萬沽-275933