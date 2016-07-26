地產
樓市新聞｜將軍澳再錄破頂成交！呎價刷新兩個月前紀錄
2 小時前
樓市新聞｜將軍澳再錄破頂成交！呎價刷新兩個月前紀錄
二手破頂潮持續，中原地產將軍澳副區域營業經理張鎮邦表示，將軍澳慧安園4座高層D室，實用面積約354方呎，屬兩房間隔，座向東北方，望內園景。最初開價690萬元，最終減價40萬元，以650萬元易手，折合實用呎價約18,362元，創屋苑呎價新高。據了解，屋苑對上一宗同類型成交於今年5月錄得，一伙實用面積同屬354方呎的1座高層H室，以640萬元成交，折合實用呎價約18,079元。
張鎮邦指，上址原業主於2006年3月以137.3萬元買入單位，持貨15年，現沽貨帳面獲利512.7萬元或約3.7倍離場。
天晉兩房零議價沽 平同類分層紀錄
將軍澳區早前亦錄高價成交，中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基指，天晉II 3A座高層A室，實用面積約551方呎，採兩房間隔，座向西北方，享開揚市景。5月開價1,100萬元，成功零議價沽出，平屋苑同類兩房分層單位新高，折合實用呎價約19,964元。原業主於2013年2月以619.2萬元買入單位，持貨8年，現轉手帳面賺480.8萬元或約78%離場，單位升值78%。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市新聞｜將軍澳再錄破頂成交！呎價刷新兩個月前紀錄-276718