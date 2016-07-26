樓市新聞｜市區三房吸引換樓客 有單位劈價227萬！

樓市氣氛活躍，市區優質三房單位吸引換樓客入手。中原地產香港高鐵站分行經理胡鴻洲表示，九龍站GRAND AUSTIN 1A座中層A室，實用面積約943方呎，三房套間隔，另設工人套房，單位座向南方，望西九文化區景。最初開價2,950萬元，最終大減227萬元或約7.7%，至2,723萬元沽出，折合實用呎價約28,876元。新買家為同區換樓客，鍾情該區交通網絡完善，購物方便，議價後即決定升級換樓。原業主於2014年7月以2,384.3萬元買入單位，持貨7年，現轉手帳面獲利338.7萬元或約14%離場。
北角三房業主轉手賺逾千萬
北角區屋苑三房頻錄成交，世紀21北山地產營業董事嚴智贇指，天后金龍大廈A座中層03室，實用面積約857方呎，三房間隔，座向西面，望樓景，獲區外換樓客以1,638萬元承接，實用面積呎價約19,113元，屬市價水平。據了解，原業主於2005年12月以498萬元購入單位自住，持貨16年至今易手，帳面大賺1,140萬元，單位期內升值約2.3倍。
此外，世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀稱，城市花園13座中層D室，實用面積約889方呎，三房間隔，座向南面，外望景觀開揚，獲區外換樓客以1,438萬元承接，實用面積呎價約16,175元，屬市價水平。據了解，原業主於2006年9月購入單位自住，當時作價418萬元，持貨15年至今沽出，帳面獲利1,020萬元，單位期內升值約2.4倍。
泓景臺三房套呎價逾1.9萬
利嘉閣地產皇牌屋苑昇悅居分行聯席董事李啟昌表示，長沙灣泓景臺7座高層C室，實用面積約737方呎，三房套間隔，景觀開揚。單位放盤約3星期，原叫價1,450萬元，經議價後減價35萬元或約2.4%，至1,415萬元沽出，折合實用面積呎價約19,199元。買家為外區換樓客，鍾情該屋苑環境配套齊全，適合小朋友活動，更加上單位可望到海景，便決定買入。
據悉，原業主於2005年1月以約402萬元購入單位，持貨至今約16年，現轉手帳面賺約1,013萬元或2.5倍。