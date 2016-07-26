樓市新聞｜新界樓掀破頂潮！馬鞍山連錄兩宗

二手交投氣氛向好，市場今日錄得多宗破頂成交個案，主要集中新界區屋苑。
曉峰灣畔三房創新高價
中原地產馬鞍山天宇海分行市務經理陳鴻霆表示，近日交投氣氛向好，馬鞍山曉峰灣畔5座高層D室，實用面積約684方呎，屬三房間隔。原開價約1,100萬元，議價後減30萬元，以1,070萬元易手，實用平均呎價約15,643元，屬同類單位新高價成交。新買家為用家，原業主於2006年以320萬元購入單位，持貨15年，是次沽出單位帳面獲利約750萬元或2.3倍離場。
錦英苑兩房自由市場價555萬沽
同區居屋亦受追捧，中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖稱，錦英苑D座高層03室，實用面積約401方呎，兩房間隔，日前以自由市場價555萬元易手，實用平均呎價約13,840元，屬同類單位新高。原業主於2016年以338萬元購入單位，持貨5年，是次沽出單位帳面賺217萬元或約64%離場。
用家733萬承接花都廣場三房
中原地產粉嶺花都廣場分區營業經理洪文鋒指，粉嶺花都廣場本月暫錄約8宗成交，屋苑9座高層G室，實用面積約526方呎，三房間隔，以733萬元獲用家承接，實用面積平均呎價約13,935元，屬同類單位新高價。原業主於2013年以420萬元購入單位，持貨8年，是次沽出帳面獲利313萬元或約75%離場。
朗庭園兩房相隔一周再破頂
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，一線屋苑盤缺價高，購買力紛向二、三線屋苑搶盤入市。元朗朗庭園再錄得破頂成交，單位為3座高層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，以660萬元沽出，創屋苑同類單位造價新高，折合實用呎價約14,932元。是次成交較一周前的舊紀錄646.8萬元，再多13.2萬元或約2%。原業主於2012年3月以280萬元買入單位，持貨9年轉售，帳面獲利380萬元或約1.4倍。
藍灣半島兩房挑戰千萬
港島藍籌屋苑亦備受追捧，利嘉閣地產皇牌屋苑藍灣半島一行助理分區經理武秉強稱，小西灣藍灣半島1座極高層F室，實用面積約455方呎，採兩房間隔，外望山景及海景，以950萬元成交，折合實用面積呎價約20,879元，創兩房單位新高價成交，買家鍾情上述單位景觀優質。
武秉強續稱，屋苑兩房單位成交價屢創新高，同類單位上月最高價為930萬元，5月最高價則為910萬元。
據悉，原業主於2011年1月以約438萬元購入單位，持貨約10年，現轉手帳面獲利約512萬元，物業期內升值約1.2倍。藍灣半島本月累錄10宗二手成交，現時有約80個單位放售，最低入場價由兩房單位的798萬元起。