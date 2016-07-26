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樓市新聞｜新盤吸金力強！馬鞍山複式戶連車位售近5200萬
12 分前
樓市新聞｜新盤吸金力強！馬鞍山複式戶連車位售近5200萬
一手市場交投暢旺，其中恒基地產(012)馬鞍山迎海．星灣御以招標形式售出地下複式單位連車位R406，單位實用面積2,794方呎，另花園面積977方呎，成交價5,196.8萬元，呎價18,600元。
同系鰂魚涌君豪峰錄得1伙成交，單位售價696.363萬元，呎價29,259元。
鴨脷洲倚南僅餘1伙待售
至於恒地鴨脷洲倚南售出最後1伙特色單位，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，成交單位為35樓B室，四房間隔，實用面積952方呎，連775方呎天台及59方呎平台，成交價3,447.36萬元，成交呎價36,212元，成交價及呎價均屬項目次高。據悉，買家鍾情單位開揚海景，加上現樓發售，故打算購入自用。倚南全盤106伙，開售至今售出105伙，售出99%，僅餘最後1伙一房標準單位。
維港滙連沽3伙
會德豐地產表示，昨共售出3伙，套現3,532.75萬元。3伙均來自合作項目長沙灣維港滙，當中維港滙I沽出1伙兩房(玻璃廚房)，為第2座19樓B單位，實用面積489方呎，成交價1,427.6萬元，呎價29,194元。另2伙均為維港滙III，包括第1B座15樓C單位，一房間隔，實用面積317方呎，售價894.35萬元，呎價28,213元；第2座8樓C單位，兩房間隔，實用面積449方呎，以1,210.8萬元售出，呎價26,967元。
明翹匯四房套呎售1.76萬
佳明集團(1271)青衣明翹匯錄得1伙四房套高層單位成交，為2座30樓A室，實用面積808方呎，以1,422.5萬元售出，平均呎價17,605元。
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