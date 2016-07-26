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樓市新聞｜新盤吸金力強！馬鞍山複式戶連車位售近5200萬
12 分前
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樓市樓價一手新盤恒基地產馬鞍山迎海．星灣御鰂魚涌君豪峰鴨脷洲倚南會德豐地產長沙灣維港滙佳明集團青衣明翹匯
樓市新聞｜新盤吸金力強！馬鞍山複式戶連車位售近5200萬
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馬鞍山迎海．星灣御以招標形式售出地下複式單位連車位R406。(資料圖片)

一手市場交投暢旺，其中恒基地產(012)馬鞍山迎海．星灣御以招標形式售出地下複式單位連車位R406，單位實用面積2,794方呎，另花園面積977方呎，成交價5,196.8萬元，呎價18,600元。

同系鰂魚涌君豪峰錄得1伙成交，單位售價696.363萬元，呎價29,259元。

鴨脷洲倚南僅餘1伙待售

至於恒地鴨脷洲倚南售出最後1伙特色單位，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，成交單位為35樓B室，四房間隔，實用面積952方呎，連775方呎天台及59方呎平台，成交價3,447.36萬元，成交呎價36,212元，成交價及呎價均屬項目次高。據悉，買家鍾情單位開揚海景，加上現樓發售，故打算購入自用。倚南全盤106伙，開售至今售出105伙，售出99%，僅餘最後1伙一房標準單位。

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倚南全盤106伙，開售至今售出105伙，售出99%。

維港滙連沽3

會德豐地產表示，昨共售出3伙，套現3,532.75萬元。3伙均來自合作項目長沙灣維港滙，當中維港滙I沽出1伙兩房(玻璃廚房)，為第2座19樓B單位，實用面積489方呎，成交價1,427.6萬元，呎價29,194元。另2伙均為維港滙III，包括第1B座15樓C單位，一房間隔，實用面積317方呎，售價894.35萬元，呎價28,213元；第2座8樓C單位，兩房間隔，實用面積449方呎，以1,210.8萬元售出，呎價26,967元。

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維港滙連沽3伙，套現3,532.75萬元。(資料圖片)

明翹匯四房套呎售1.76

佳明集團(1271)青衣明翹匯錄得1伙四房套高層單位成交，為2座30樓A室，實用面積808方呎，以1,422.5萬元售出，平均呎價17,605元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市新聞｜新盤吸金力強！馬鞍山複式戶連車位售近5200萬-276091
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