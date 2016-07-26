樓市新聞｜SSD期滿即沽！藍籌屋苑業主要蝕走

二手氣氛熾熱，部分業主趁額外印花稅(SSD)鬆綁即沽貨，但並非均能獲利離場。中原地產麗港城分區營業經理洪金興指，藍田麗港城24座低層F室，實用面積約517方呎，兩房間隔，單位座向正北方，景觀開揚，以750萬元易手，折合實用呎價約14,507元。據了解，原業主於2018年7月以750萬元買入單位，持貨剛滿3年，現轉手帳面平手離場，若計及雜費開支後變相蝕讓離場。
至於麗港城本月至今暫錄約10宗成交，與上月同期相若，平均實用呎價約15,460元。
大埔翠怡花園兩房減價逾6%
世紀21宇田地產高級客戶經理徐雄新表示，大埔翠怡花園A座中層07室，實用面積約321方呎，兩房間隔，座向東北，外望公園景。原開價520萬元，放盤1個半月，累減32萬元或約6.2%，以488萬元易手，實用面積呎價約15,202元。原業主於2018年4月購入單位，當時作價482萬元，持貨3年SSD期鬆綁沽售，帳面僅賺6萬元。
北角百福花園呎售近1.5萬
世紀21日昇地產聯席營業董事陳卓峰稱，北角百福花園康福閣高層C室，實用面積約545方呎，兩房間隔，以810萬元成交，實用面積呎價約14,862元。據了解，原業主於2018年4月購入單位，當時作價782萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利28萬元，單位期內升值約3.6%。
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天水圍居屋連SSD沽 原業主仍賺逾「2球」
至於「白居二」買家積極覓盤入市，居屋放盤快速消化！中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍屏欣苑A座高層16室，實用面積約447方呎，居二市場叫價538萬元，新近獲「白居二」洽購，議價後以493萬元成交，折合實用呎價約11,029元。
伍耀祖指，買家心儀屋苑毗鄰西鐵站，位置方便，加上樓齡新，迅速決定入市。原業主於2018年10月以241.44萬元一手買入單位，持貨未滿3年轉售，需付10%即約49.3萬元SSD，扣除該筆稅款後，帳面仍獲利202.26萬元或約84%。