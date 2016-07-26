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樓市走勢｜兩房熱賣！鐵路盤吸引投資客擲逾千萬入手
37 分前
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樓市走勢｜兩房熱賣！鐵路盤吸引投資客擲逾千萬入手
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投資客看好鐵路站物業的租售潛力高，全．城滙樓齡新，設施配套齊全，於是入市作長線收租，將來亦可予子女自用。(資料圖片)

樓市靠穩，市場上鄰近鐵路或屬鐵路盤上蓋屋苑的兩房單位交投活躍，其中有投資客擲逾千萬入市。

全．城滙減27萬易主

中原地產荃灣麗城薈分行高級資深分區營業經理鍾耀強表示，鄰近荃灣西站的全．城滙本月錄得3宗成交，6座中層E室兩房，實用面積約522方呎，享市景及少海景。原叫價1,100萬元，經議價後減27萬元，以1,073萬元成交，折合實用呎價約20,556元。

買家為投資客，看好鐵路站物業的租售潛力高，屋苑樓齡新，設施配套齊全，於是入市作長線收租，將來亦可予子女自用。參考同類單位市值租金每月約22,000元計，預計上址租金回報約2.5厘。原業主於2017年9月以825萬元購入單位，持貨4年轉售，帳面獲利248萬元或約30%。

蔚藍灣畔內園845萬成交

若預算在千萬元以內，可選擇將軍澳的兩房鐵路盤。位於坑口站上蓋的蔚藍灣畔，中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇指，3座低層C室，實用面積約488方呎，兩房兩廳間隔，單位座向西南方，享清靜內園泳池景，以845萬元易手，折合實用呎價約17,316元。

據了解，原業主於2015年6月以645萬元買入單位，持貨6年，現轉手帳面賺200萬元或約31%離場。柯勇補充，本月至今暫錄約3宗成交，平均實用呎價約18,711元。

康澤花園中層9年升值67%

至於炮台山站上蓋康澤花園，世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，C座中層03室，實用面積約401方呎，兩房間隔，座向西北，望開揚樓景。最初開價800萬元，放盤兩個月，終減價25萬元或約3%，以775萬元成交，實用面積呎價約19,327元。

據了解，原業主於2012年5月購入單位，當時作價463萬元，持貨9年至今轉手，帳面獲利312萬元，單位期內升值約67%。

上車客議價購YOHO Town

同樣700萬元的預算，中原地產元朗教育路分行分區營業經理溫旭銘透露，元朗YOHO Town 6座中層D室，實用面積約432方呎，兩房間隔，微減2萬元，於中秋節以763萬元售出，折合實用呎價約17,662元。

買家為外區上車客，鍾情單位景致開揚，屋苑位置亦方便，鄰近屯馬綫元朗站及大型商場，加上看好洪水橋及元朗發展，樓價將會水漲船高，既然有自住需要，便趁早入市。原業主於2018年7月以709萬元購入單位，現沽出單位，帳面僅賺54萬元或近8%。

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蔚藍灣畔本月至今暫錄約3宗成交，平均實用呎價約18,711元。(陳奕釗攝)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜兩房熱賣！鐵路盤吸引投資客擲逾千萬入手-285991
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