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樓市走勢｜坐擁大型商場！6XX萬買九龍兩房
19 分前
樓市走勢｜坐擁大型商場！6XX萬買九龍兩房
九龍區6字頭兩房放盤承接力不俗，當中有擁大型商場配套優勢，亦有放盤一日即錄成交。
上車客承接淘大花園
中原地產中九龍德福分行區域營業經理賴仲軒表示，九龍灣上車屋苑淘大花園本月至今暫錄得2宗成交，與上月同期一樣，交投平穩，屋苑本月平均實用呎價約16,038元。
淘大花園H座中層2室，實用面積約391方呎，兩房間隔，享西南街景，以605萬元易手，折合實用呎價約15,473元。新買家為外區上車客，鍾情屋苑位置方便，又擁大型商場，考慮片刻即決定入市作新居。據悉，原業主於2012年12月以378萬元購入單位，持貨快將9年，現沽貨帳面獲利227萬元或約60%離場。
星匯居本月二手「開齋」
中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦指，長沙灣星匯居錄得本月首宗交投，單位為1座中層D室，實用面積約395方呎，屬細兩房間隔，單位擁露台，座向北方，望開揚市景。最初開價680萬元，放盤僅1天，即以678萬元成交，折合實用呎價約17,165元。
原業主於2017年6月以596萬元購入單位，持貨4年，是次轉手帳面獲利82萬元或約14%離場。
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