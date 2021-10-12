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樓市走勢｜施政報告後信心提升！上車客入市態度轉積極
2021-10-12
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樓市走勢｜施政報告後信心提升！上車客入市態度轉積極
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珀麗灣本月累錄4宗成交。(資料圖片)

《施政報告》出台後，重點著墨於長遠土地房屋供應，有利樓市穩步發展，上車客入市態度重拾積極。

颱風後即買珀麗灣三房套「水晶戶」

中原地產珀麗灣高級資深分區營業經理溫詩雁表示，珀麗灣本月累錄4宗成交，包括1宗「水晶戶」成交，剛過去的周日風球遠離本港，即獲買家以920萬元承接。

珀麗灣28座高層E室，實用面積約715方呎，三房套房間隔，向東南，享青馬大橋海景。單位屬於「水晶戶」，全屋不設窗台，採落地玻璃設計。原叫價960萬元，經議價後共減40萬元，以920萬元成交，折合實用呎價約12,867元。

買家為外區上車客，睇樓一段時間，見《施政報告》後大市穩步向好，即加快入市步伐，見上述特色戶放盤罕有，為免錯失心水盤，在周日所有風球除下後立即入市。原業主於2014年5月以645萬元買入單位，持貨7年轉售，帳面獲利275萬元或約43%離場。

翠豐臺兩房753萬成交

中原地產荃灣海之戀第二分行B組分行經理林恩信指，荃灣翠豐臺2座中層A室，實用面積約479方呎，兩房間隔，向東南，景觀開揚。原叫價770萬元。由於業主見最近二手樓市觀望氣氛較濃，成交疏落，加上火炭站大型新盤吸走部分二手客源，遂讓步減價，共減17萬元，最終以753萬元沽出，折合實用呎價約15,720元。

買家為首置客，在荃灣區睇樓近半年，見《施政報告》未有為樓市加辣或減辣，並推出多項土地房屋及基建規劃，對後市信心增強，決定偷步入市，鍾情翠豐臺間隔實用，亦設有大型會所，且樓價及管理費相宜，迅速拍板入市。原業主於2014年3月以415萬元購入單位，持貨7年，帳面賺338萬元，單位期內升值約81%。

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翠豐臺兩房減價17萬元沽出。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜施政報告後信心提升！上車客入市態度轉積極-288296
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