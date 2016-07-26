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樓市走勢｜樓價相若高層兩房 元朗沙田點選擇？
3 小時前
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樓市走勢｜樓價相若高層兩房 元朗沙田點選擇？
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尚悅本月已錄10宗成交，逼近上月全月12宗的紀錄；呎價方面靠穩上升，本月平均實用呎價約13,950元，按月升幅約2%。(資料圖片)

新界區高層兩房交投活躍，當中成交價介乎約565萬至668萬元，以元朗及沙田區為主，有上車客決定零議價入市。

尚悅本月呎價按月升約2%

中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，不少新盤向隅客回流二手市場，近期元朗區二手交投活躍。剛過去的周末該區錄得18宗買賣成交，當中尚悅最多成交，佔3宗。

尚悅2座高層A室，實用面積約435方呎，兩房間隔，享內園景致，以零議價650萬元沽出，實用呎價約14,943元。買家為上車客，鍾情單位向正南，加上高層光猛，內櫳企理，認為開價合理，迅速拍板承接。原業主於2013年7月以399萬元一手買入單位，持貨8年轉售，帳面獲利251萬元或約63%離場。

王勤學續指，元朗區本月二手成交有所加快，累錄68宗成交，當中尚悅已錄10宗成交，逼近上月全月12宗的紀錄；呎價方面靠穩上升，本月平均實用呎價約13,950元，按月升幅約2%。

銀禧花園668萬易手

鄰近港鐵火炭站的銀禧花園亦錄成交，但單位面積除較尚悅細外，樓齡亦較舊。中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，銀禧花園2座高層C室，實用面積約414方呎，兩房間隔，以668萬元易手，實用面積呎價約16,135元。

據了解，原業主於2015年以550萬元購入單位，持貨6年，是次沽出單位帳面賺約118萬元或21%離場。

沙田第一城本月暫錄11宗成交

至於指標屋苑沙田第一城本月二手成交步伐加快，中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良稱，本月暫錄11宗成交，上月同期僅錄約4宗成交。

屋苑50座高層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，議價後以565萬元售出，實用平均呎價約19,894元。據了解，原業主於2002年以84萬元購入單位，持貨19年，是次沽出單位獲利約481萬元或約5.7倍離場。

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沙田第一城兩房原業主19年帳面大賺約5.7倍離場。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜樓價相若高層兩房-元朗沙田點選擇？-284617
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