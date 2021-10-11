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樓市走勢｜港島納米樓現蝕讓 業主4年損手幾多？
2021-10-11
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樓市樓價二手港島納米樓蝕讓業主損手北角尚譽元朗映御減價東涌東環換樓
樓市走勢｜港島納米樓現蝕讓 業主4年損手幾多？
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尚譽開放式獲區外首置客以450萬元承接。(資料圖片)

二手市場出現蝕讓成交，港島區有開放式單位業主持貨4年損手離場；不過新界區細單位業主卻成功獲利逾百萬元離場。

尚譽中層450萬成交

世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀表示，北角尚譽中層A室，實用面積約193方呎，開放式間隔，座向西面，外望景觀開揚，獲區外首置客以450萬元承接，實用面積呎價約23,316元，屬市價水平。

據了解，原業主於2017年6月以484萬元購入單位投資，持貨4年至今沽售，帳面蝕34萬元，單位期內貶值約7%。若扣除佣金等雜費，估計實際蝕幅會更深。

映御低層一房呎售15740

利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全指，元朗映御2座低層H室，實用面積約385方呎，採一房間隔，外望向北深圳景。原叫價620萬元，經議價後減價14萬元或約2.3%，至606萬元易手，折合實用面積呎價約15,740元。

據悉，原業主於2016年3月以419.5萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面獲利約186.5萬元，物業期內升值約44%。黃永全補充，屋苑現約有30個單位放售，叫價由500萬元起。

東涌換樓客睇樓即日拍板買東環

中原地產東涌及青衣區高級資深區域營業董事范偉康稱，東涌區本月暫錄9宗成交，其中東環2A座中層7室，實用面積約384方呎，一房間隔。原叫價635萬元，放盤一星期，有買家一睇即中，議價後即日拍板以620萬元承接，折合實用呎價約16,146元。

買家為同區換樓客，因本身住所面積較實際需要大，所以「大換細」，又可以套現部分資金。睇樓一個月，看遍多區，覺得東涌區環境較舒適，遂原區換樓。上址享清靜園景，加上叫價貼市，於是即睇即買。原業主於2015年 9月以422.32萬元買入單位，見買家決定爽快，所以肯減價，帳面仍可獲利197.68萬元，單位6年間升值約47%。

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東涌區本月暫錄9宗成交，其中東環一房議價後以620萬元沽出。(陳奕釗攝)

樓市走勢｜港島納米樓現蝕讓 業主4年損手幾多？

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜港島納米樓現蝕讓-業主4年損手幾多？-288122
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