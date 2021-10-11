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樓市走勢｜港島納米樓現蝕讓 業主4年損手幾多？
2021-10-11
樓市走勢｜港島納米樓現蝕讓 業主4年損手幾多？
二手市場出現蝕讓成交，港島區有開放式單位業主持貨4年損手離場；不過新界區細單位業主卻成功獲利逾百萬元離場。
尚譽中層450萬成交
世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀表示，北角尚譽中層A室，實用面積約193方呎，開放式間隔，座向西面，外望景觀開揚，獲區外首置客以450萬元承接，實用面積呎價約23,316元，屬市價水平。
據了解，原業主於2017年6月以484萬元購入單位投資，持貨4年至今沽售，帳面蝕34萬元，單位期內貶值約7%。若扣除佣金等雜費，估計實際蝕幅會更深。
映御低層一房呎售15740元
利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全指，元朗映御2座低層H室，實用面積約385方呎，採一房間隔，外望向北深圳景。原叫價620萬元，經議價後減價14萬元或約2.3%，至606萬元易手，折合實用面積呎價約15,740元。
據悉，原業主於2016年3月以419.5萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面獲利約186.5萬元，物業期內升值約44%。黃永全補充，屋苑現約有30個單位放售，叫價由500萬元起。
東涌換樓客睇樓即日拍板買東環
中原地產東涌及青衣區高級資深區域營業董事范偉康稱，東涌區本月暫錄9宗成交，其中東環2A座中層7室，實用面積約384方呎，一房間隔。原叫價635萬元，放盤一星期，有買家一睇即中，議價後即日拍板以620萬元承接，折合實用呎價約16,146元。
買家為同區換樓客，因本身住所面積較實際需要大，所以「大換細」，又可以套現部分資金。睇樓一個月，看遍多區，覺得東涌區環境較舒適，遂原區換樓。上址享清靜園景，加上叫價貼市，於是即睇即買。原業主於2015年 9月以422.32萬元買入單位，見買家決定爽快，所以肯減價，帳面仍可獲利197.68萬元，單位6年間升值約47%。
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樓市走勢｜港島納米樓現蝕讓 業主4年損手幾多？
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