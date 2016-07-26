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樓市走勢｜細價兩房速有承接！「沙士貨」帳賺近7倍
1 小時前
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樓市走勢｜細價兩房速有承接！「沙士貨」帳賺近7倍
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康德花園兩房放盤一個月減價10萬元易手。(資料圖片)

新盤市場旺熱氣氛帶動下，二手交投氣氛亦升溫，細價兩房放盤迅速獲承接。當中屯門有低於500萬元成交，而沙田有「沙士貨」賺價近7倍轉手。

上車客承接康德花園

中原地產屯門卓爾居分行高級分行經理葉津榮表示，屯門康德花園2座高層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔。原叫價480萬元，放盤一個月，迅速獲買家還價洽購，最終減價10萬元，以470萬元易手，折合實用呎價約12,948元。

買家是外區上車客，鍾情屋苑鄰近西鐵站，交通方便，而上址向南，且內櫳企理，一睇即中，議價後立即拍板承接自用。原業主於2006年8月以71.28萬元買入單位，自住15年轉售，帳面獲利398.72萬元或5.6倍。

沙田中心減價20萬易手

利嘉閣地產沙田區區域董事郭建民指，沙田中心海寧大廈低層G室，實用面積約310方呎，兩房間隔，外望河景。單位放盤約1個月，原叫價600萬元，至近日減價20萬元或約3.3%，至580萬元沽出，折合實用面積呎價約18,710元。

據悉，原業主於2003年8月以約73萬元購入單位，持貨約18年，現轉手帳面獲利約507萬元，物業升值近7倍。郭建民補充，沙田中心本月至今暫錄約2宗二手成交個案。屋苑現時有約58個單位放售，入場價由540萬元起。

河畔花園連天台戶528萬成交

中原地產沙田溱岸8號副分區營業經理杜文俊稱，沙田河畔花園於本月暫錄約3宗成交，屋苑E座高層連天台戶，實用面積約242方呎，兩房間隔，議價後以528萬元獲用家承接，實用平均呎價約21,818元。原業主於2014年以327萬元買入單位，持貨7年，是次沽出單位帳面賺約201萬元或61%離場。

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沙田中心現時有約58個單位放售，入場價由540萬元起。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜細價兩房速有承接！「沙士貨」帳賺近7倍-283915
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