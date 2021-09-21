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樓市走勢｜買家願追價入市 邊兩區屋苑咁搶手？
48 分前
樓市走勢｜買家願追價入市 邊兩區屋苑咁搶手？
二手樓價破頂後，交投量雖然稍為放緩，但優質單位仍不乏捧場客，更有買家願意追價買入「心頭好」。
天宇海三房反價至1048萬成交
世紀21奇豐物業天宇海分行經理黃宗信表示，馬鞍山天宇海7A座中層D室，實用面積約733方呎，三房間隔。單位放盤三個月，當時叫價1,030萬元，加幅1.7%或18萬元，以1,048萬元成交，實用面積呎價約14,297元。
據了解，原業主於2010年10月購入單位，當時作價546萬元，持貨近11年至今轉售，帳面獲利502萬元或約92%離場。
Yoho Town兩房6日內沽出
利嘉閣地產皇牌屋苑YOHO HUB分行市務經理鄧啟林指，元朗Yoho Town 5座低層A室，實用面積約433方呎，採兩房間隔，外望開揚景致。原開價720萬元，及後反價10萬元，以730萬元沽出，折合實用面積呎價約16,859元。鄧啟林透露，單位放盤後查詢情況熱烈，業主遂反價10萬元，新買家在考慮後同意追價，單位由放盤至成交僅6日，而客人也覓得心儀單位自用。
據悉，原業主於2004年10月以約158萬元購入單位，持貨約17年，現轉手帳面獲利約572萬元，物業期內升值約3.6倍。鄧啟林補充，Yoho Town現時約有70個單位放售，最低入場費由675萬元起(連租約)。
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