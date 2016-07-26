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樓市走勢｜鐵路盤兩房有價有市 千萬以下有乜揀？
14 分前
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樓市走勢｜鐵路盤兩房有價有市 千萬以下有乜揀？
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盈翠半島現時約有26個單位放售，叫價由835萬元起。(資料圖片)

市場錄得多宗鄰近鐵路站的兩房成交個案，且造價不俗，有部分屬1,000萬元以下，符合承做「新按保」門檻。

盈翠半島中層呎售1.85

利嘉閣地產皇牌屋苑青衣盈翠半島分行高級市務經理何億儂表示，青衣盈翠半島9座中層F室，實用面積約523方呎，採兩房間隔，外望青衣山景，並可遠眺汀九橋海景，以968萬元沽出，折合實用面積呎價約18,509元。買家為區內客，比較單位的開則、配套及景觀後鎖定目標，當上述單位一經放盤後，睇樓後對單位一見鍾情，最終決定購入。

據悉，原業主於2009年6月以約315萬元購入單位，持貨約12年，現轉手帳面獲利約653萬元，物業期內升值約2.1倍。盈翠半島現時約有26個單位放售，叫價由835萬元起。

維景灣畔998萬易手

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇稱，調景嶺維景灣畔6座中層F室，實用面積約511方呎，採兩房間隔，座向正東方，可享開揚海景及市景，以998萬元成交，折合實用呎價約19,530元。據了解，原業主於2009年6月以312萬元買入單位，持貨逾12年，現沽貨帳面賺686萬元或約2.2倍離場。

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維景灣畔兩房逾12年升值約2.2倍。(陳奕釗攝)

柏景灣本月暫錄2宗成交

中原地產奧運站奧海城分行首席分區營業經理黃家全透露，奧運站本月僅錄零星交投，柏景灣本月至今暫錄2宗成交，均由該行促成，屋苑現時平均實用呎價約23,978元。

柏景灣9座高層E室，實用面積約449方呎，採兩房間隔，單位座向東北方，外望開揚都市景，議價後以1,000萬元成交，折合實用呎價約22,272元。據了解，原業主於2000年7月以240萬元購入單位，持貨21年，現沽貨帳面大幅獲利760萬元或約3.2倍離場。

漾日居改則兩房帳賺逾千萬離場

至於九龍站屋苑成交價就撲近2,500萬元，利嘉閣地產皇牌屋苑港景峰分行B組經理鄭樹輝表示，九龍站漾日居2座中層C室，實用面積約934方呎，原則三房套連工人房套間隔，現改為兩房套連工人房套，享內園海景，以2,460萬元易手，折合實用面積呎價約26,338元。

鄭樹輝透露，單位屬優質放盤，附設豪華裝修。據悉，原業主在2012年8月以約1,388萬元買入單位，持貨約9年，現沽出轉手帳面獲利約1,072萬元或77%。上述為漾日居本月至今首宗二手成交，現時有約50個放盤，兩房單位最低入場費1,900萬元。

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漾日居錄本月至今首宗二手成交。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜鐵路盤兩房有價有市-千萬以下有乜揀？-283933
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