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樓市走勢｜長情業主紛沽貨！20萬買淘大花園天台戶現賺幾多？
1 小時前
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樓市走勢｜長情業主紛沽貨！20萬買淘大花園天台戶現賺幾多？
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淘大花園天台戶減價22萬元成交。(資料圖片)

本港樓價持續向上，部分長情業主選擇止賺離場，帳面獲利幅度最勁達42倍！

淘大花園天台戶持貨達32

中原地產九龍灣淘大花園分行高級資深分區營業經理范鎮培表示，九龍灣淘大花園C座頂層一伙連天台單位，實用面積約375方呎，採兩房間隔，擁天台，景觀開揚。原開價708萬元，最後減價22萬元，以686萬元成交，折合實用呎價約18,293元。

新買家上址連天台放盤，實屬同區罕有，議價後感造價合理即拍板入市自用。據悉，原業主早於1989年8月僅以20萬元買入單位，持貨長達32年，現易手帳面大幅獲利666萬元，單位期內升值約33倍。

業主移民劈價百萬沽火炭榕翠園

中原地產新界東豪宅富豪山峯組分行經理許秋偉稱，火炭榕翠園中層F室，實用面積約822方呎，三房連套房間隔。原開價約1,250萬元，因業主打算移民，較提供較大議價空間，最終劈價100萬元或約8%，以1,150萬元易手，實用平均呎價約13,990元。

據了解，新買家為同區換樓客，見單位價錢合理即購入單位自用。原業主於1991年以175萬元一手購入單位，持貨30年，是次沽出單位帳面大賺約975萬元或5.6倍離場。

外區用家垂青灣仔校網入市

中原地產灣仔囍匯分行副分區營業經理周世康透露，灣仔天樂里9-17號兆豐大廈高層A室，實用面積約417方呎，一房間隔，景觀開揚。原叫價668萬元，放盤兩個多月，最終願減68萬元或逾10%，以600萬元易手，折合平均實用呎價約14,388元，屬市價成交。

買家屬於外區用家，因垂青灣仔校網而決定入市。原業主於1976年以13.8萬元買入單位，持貨45年，帳面大幅獲利586.2萬元，單位期內升值約42.5倍。

北角海峰園業主大賺近1500

世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，北角海峰園高峰閣中層F室，實用面積約825方呎，三房間隔，座向西面，可享煙花景觀，獲區外換樓客以1,983萬元承接，實用面積呎價約24,036元，屬市價水平。

據了解，原業主早於1996年6月以505萬元購入單位自住，持貨25年至今易手，帳面大賺1,478萬元，單位期內升值約2.9倍。

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海峰園三房獲區外換樓客以1,983萬元承接。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜長情業主紛沽貨！20萬買淘大花園天台戶現賺幾多？-278937
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