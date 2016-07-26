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樓市走勢｜馬鞍山又有屋苑破頂！三房連錄千萬成交
2 小時前
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樓市樓價二手馬鞍山新高破頂嘉華星濤灣曉峰灣畔減價天宇海三房千萬成交
樓市走勢｜馬鞍山又有屋苑破頂！三房連錄千萬成交
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嘉華星濤灣兩房錄得新高成交。(資料圖片)

市況向好，二手樓價穩步上揚，馬鞍山區再有屋苑錄得新高成交。中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖表示，嘉華星濤灣2座高層C室，實用面積約516方呎，兩房間隔，以926萬元易手，實用平均呎價約17,946元，屬同類單位新高。原業主於2009年以370萬元購入單位，持貨12年，是次沽出單位帳面獲利556萬元或約1.5倍離場。

相關新聞：樓市新聞｜新界樓掀破頂潮！馬鞍山連錄兩宗

曉峰灣畔三房放盤5個月易主

世紀21奇豐物業天宇海分行經理黃宗信指，曉峰灣畔5座高層D室，實用面積約671方呎，三房兩廳間隔。原開價1,100萬元，放盤5個月，減價30萬或約3%，以1,070萬元沽出，實用面積呎價約15,946元。據了解，原業主於2006年10月購入單位，當時作價320萬元，持貨14年多至今沽售，帳面獲利750萬元或約2.3倍離場。

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曉峰灣畔放盤5個月，終減價約3%沽出。(資料圖片)

天宇海三房減價32萬轉手

中原地產馬鞍山天宇海分行市務經理陳鴻霆稱，天宇海5A座中層A室，實用面積約785方呎，三房連套房間隔。原開價約1,180萬元，議價後減32萬元，獲用家以1,148萬元承接，實用平均呎價約14,624元。原業主於2015年以710萬元購入單位，持貨6年，是次沽出帳面獲利約438萬元或約62%離場。

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天宇海三房6年升值約62%。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜馬鞍山又有屋苑破頂！三房連錄千萬成交-277686
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