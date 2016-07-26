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樓市走勢｜馬鞍山又有屋苑破頂！三房連錄千萬成交
2 小時前
樓市走勢｜馬鞍山又有屋苑破頂！三房連錄千萬成交
市況向好，二手樓價穩步上揚，馬鞍山區再有屋苑錄得新高成交。中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖表示，嘉華星濤灣2座高層C室，實用面積約516方呎，兩房間隔，以926萬元易手，實用平均呎價約17,946元，屬同類單位新高。原業主於2009年以370萬元購入單位，持貨12年，是次沽出單位帳面獲利556萬元或約1.5倍離場。
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曉峰灣畔三房放盤5個月易主
世紀21奇豐物業天宇海分行經理黃宗信指，曉峰灣畔5座高層D室，實用面積約671方呎，三房兩廳間隔。原開價1,100萬元，放盤5個月，減價30萬或約3%，以1,070萬元沽出，實用面積呎價約15,946元。據了解，原業主於2006年10月購入單位，當時作價320萬元，持貨14年多至今沽售，帳面獲利750萬元或約2.3倍離場。
天宇海三房減價32萬轉手
中原地產馬鞍山天宇海分行市務經理陳鴻霆稱，天宇海5A座中層A室，實用面積約785方呎，三房連套房間隔。原開價約1,180萬元，議價後減32萬元，獲用家以1,148萬元承接，實用平均呎價約14,624元。原業主於2015年以710萬元購入單位，持貨6年，是次沽出帳面獲利約438萬元或約62%離場。
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